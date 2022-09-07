«Бомба» від НБУ: автоцивілка в Україні може різко подорожчати

В Національному банку України, де раніше повідомляли про збільшення страхових виплат у разі ДТП (до 160 тисяч гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну та до 320 тисяч гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю), пропонують протягом 6−7 років значно збільшити ці суми.

Так, НБУ пропонує законопроект, який має реформувати ринок ОСЦПВ в Україні та привести вітчизняне законодавство у відповідність до норм ЄС.

Проектом документу, зокрема, передбачається:

збільшення страхових сум протягом 6−7 років до 1,3 млн євро за пошкодження авто та до 6,45 млн євро за постраждалих чи загиблих людей;

пряме врегулювання страхових випадків буде обов'язковим (постраждалий зможе вирішувати питання щодо врегулювання страхових виплат через свою страхову компанію);

більш вільне ціноутворення для страхових компаній.

Стосовно останнього пункту в Нацбанку зазначають, що наразі базовий платіж та коригуючі коефіцієнти є однаковими для всіх страховиків, адже вони суворо регламентовані. Натомість планується запровадження ринкових механізмів визначення цінової політики страховиками. Це означає, що «страхові компанії самостійно визначатимуть ціни залежно від ризиків, що забезпечить чесну конкуренцію на ринку».

Підходи до розрахунку виплат у разі втрати життя та здоров'я також планується суттєво оновити.

Так, у НБУ пропонують:

у разі стійкої втрати працездатності потерпілої особи (інвалідність) — щомісячні виплати протягом строку інвалідності особи, але не довше ніж до досягнення пенсійного віку особи;

у разі смерті потерпілої особи — щомісячні виплати особам, що були на утриманні померлої протягом існування права на утримання.

Матеріал «Чи можна отримати страхові виплати за пошкоджене рашистами майно — розповідає адвокат» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Ілюстративне фото Патрульної поліції Києва

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