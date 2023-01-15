Деякі китайські чиновники застерігають Пекін від сліпого слідування за росією і підтримки її вторгнення в Україну. На їхню думку, володимир путін зазнає поразки у цій війні і росія вийде з неї значно ослабленою. Як зазначається у ЗМІ, це є значним поворотом у російсько-китайських відносинах.

«Путін — божевільний, — про це заявив один з китайських чиновників в інтерв'ю Financial Times. - Рішення про вторгнення приймала дуже невелика група людей. Китай не повинен слідувати за росією».

На думку цих посадовців, росії не вдасться перемогти у війні в Україні. Наслідком цього стане скорочення російської економіки та маргіналізація країни. Видання зазначає, що зараз лідер Китаю Сі Цзіньпін може спробувати максимально дистанціюватися від путіна і війни в Україні. Натомість він зосередиться на покращенні дипломатичних відносин із Заходом.

Китайські офіційні особи підкреслюють, що Пекін не довіряє путіну. Причина — диктатор-вбивця не повідомив Сі, що має намір розпочати вторгнення в Україну. Він лише сказав йому, що «не виключає вжиття всіх можливих заходів у разі нападу українських сепаратистів на російську територію». Тепер Сі намагається дати відсіч путіну. Це є частиною більш широкої стратегії покращення відносин Китаю з Європою. Сі також хоче, щоб його вважали лідером, який здатен зупинити російського президента від застосування ядерної зброї. Ще в листопаді Сі застерігав путіна від такого варіанту.

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