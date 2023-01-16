«Барселона» роздерла «Реал» у фіналі Суперкубка Іспанії: відеоогляд матчу

На стадіоні Короля Фахда у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді визначився володар Суперкубка Іспанії з футболу. Чинний володар трофея «Реал» з голкіпером збірної України Андрієм Луніним у запасі змагався з «Барселоною», яку здолав у півфіналі минулого розіграшу турніру.

Цього разу каталонський гранд не залишив мадридцям жодних шансів на успіх, лише дозволивши «Реалу» на останніх секундах врятуватися від розгрому — 3:1 (Гаві, 33, Педрі, 69, Левандовські, 45 — Бензема, 90+3).

Зазначимо, що Королівський клуб програв третій фінал на внутрішній та міжнародній аренах за останні дев'ять років (раніше мадридці поступилися «Атлетико» 2014-го у поєдинку за Суперкубок Іспанії та 2018-го — у грі за Суперкубок УЄФА). А наставник Королівського клубу Карло Анчелотті взагалі не програвав у фіналах з 2010 року, коли на чолі «Челсі» поступився «Манчестер Юнайтед» у зустрічі за Суперкубок Англії. Що ж до «Барселони», то каталонці виграли Суперкубок країни вперше з 2018 року та 14-й раз в історії.

"Барселона" стала 14-разовим володарем Суперкубка Іспанії

Нагадаємо, що у півфіналах «Фіналу чотирьох» Суперкубка Іспанії «Реал» у серії пенальті здолав «Валенсію» — 4:3 (ігровий час — 1:1), а «Барса» також у «лотереї» взяла гору над «Бетисом» — 4:2 (ігровий час — 2:2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірки «Атлетико» та «Барселони» влаштували бійку під час матчу.

Фото Twitter ФК «Барселона»

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