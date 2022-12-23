Всім поспіль не платитимуть: у Чехії хочуть змінити суму допомоги для українських біженців та правила виплат

В Чехії, де знайшли захист тисячі українських біженців, які рятувалися від російської агресії, хочуть встановити нові правила та змінити суму виплат українцям, які набули статусу тимчасового захисту.

Новий розмір допомоги відповідатиме прожитковому мінімуму, а право на нього матимуть лише люди без доходів або з дуже низькими доходами, пише ceskenoviny.cz.



Наразі люди з візою захисту, яким не надається безкоштовне житло та харчування, одержують щомісяця 5 000 крон протягом п'яти місяців, після чого воно знижується до прожиткового мінімуму.

В нових правилах гуманітарна допомога буде прив'язана до розміру прожиткового мінімуму з першого дня отримання візи тимчасового захисту.

В Чехії прожитковий мінімум буде збільшено з січня 2023 року. Тепер гуманітарна допомога для дорослих біженців має становити 4860 крон, а для дітей — 3490 крон. Для людей похилого віку та інвалідів допомога буде в півтора рази більша.

Для людей старше 65 років та дорослих інвалідів допомога має становити 7290 крон, а для дітей — 5235 крон.

Таким чином, щоб отримувати допомогу, дорослий біженець без дітей повинен заробляти (або отримувати пенсію) менше 4 860 крон на місяць, а мати з двома дітьми — менше 11 840 крон, тобто менше суми гуманітарної допомоги для неї та її дітей. При оцінці враховуватимуться як заробітна плата в Чехії, так і доходи з України, у тому числі допомога. Чеська допомога на житло чи допомогу з дитячого фонду ЮНІСЕФ до уваги не братимуть.

Через півроку влада перевірятиме, чи є у заявника перешкоди для виходу на ринок праці (наприклад, догляд за маленькою дитиною, пенсія чи навчання).

Якщо перешкод для виходу на ринок праці немає, то з сьомого місяця надаватиметься гуманітарна допомога у розмірі мінімуму, необхідного для виживання. З січня мінімум, необхідний для виживання, становитиме 3130 крон.

Нагадаємо, у Чехії влада готова працевлаштувати тисячі українців в оборонній промисловості.

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