Індексація пенсій у березні: кому виплати збільшать на 1500 грн

Незважаючи на продовжені бойові дії в країні, уряд зберігає плани проведення в березні індексації пенсій.

Таким чином, деякі пенсіонери зможуть отримати збільшення у розмірі 1500 грн. Це буде можливо у випадку, якщо осучаснення проведуть за чинними та передбаченими законами правилами, пише Обозрєватєль.

Індексацію чи осучаснення пенсій в Україні з 1 березня мають провести у розмірі 24%, проте точний розмір підвищення буде відомий лише ближче до лютого.

Важливо, що осучаснення не торкнеться українців, які мали невеликі зарплати чи накопичили маленький стаж. Також під час осучаснення підвищується лише розрахунковий розмір виплати. Тобто всі можливі надбавки (за стаж, вік тощо) не враховуються.

Звідки взялася цифра у 24%? Згідно з формулою, половину зростання зарплат за минулі три роки додають до половини від рівня інфляції. Половина суми цих показників — 24%.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які регіони України можуть похвалитися найвищим рівнем пенсій .

200

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram