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«Бавовна» у Севастополі: місто пережило важку ніч та ранок

11:20 16 січня 2023
«Бавовна» у Севастополі: місто пережило важку ніч та ранок

В тимчасово окупованому Севастополі триває повітряна тривога — за повідомленням ЗМІ, місто вдруге за добу атакували безпілотники. У багатьох районах пролунали вибухи.

 

Поки одні користувачі мереж "заспокоювали", мовляв, то працює ПВО (у цьому, зокрема, запевняв "губернатор" развожаєв), інші заперечували, адже прильоти все ж були, причому одразу у кількох районах міста.

Пропагандисти зазначили, що місця розташування сил ПВО допомагають виявляти, звісно ж, "кляті американці".

 

Нагадаємо, що на початку січня вибухало на півночі Криму та поблизу Сімферополя.

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«Бавовна» у Севастополі: місто пережило важку ніч та ранок

«Бавовна» у Севастополі: місто пережило важку ніч та ранок

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