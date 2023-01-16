«Бавовна» у Севастополі: місто пережило важку ніч та ранок
В тимчасово окупованому Севастополі триває повітряна тривога — за повідомленням ЗМІ, місто вдруге за добу атакували безпілотники. У багатьох районах пролунали вибухи.
Поки одні користувачі мереж "заспокоювали", мовляв, то працює ПВО (у цьому, зокрема, запевняв "губернатор" развожаєв), інші заперечували, адже прильоти все ж були, причому одразу у кількох районах міста.
Пропагандисти зазначили, що місця розташування сил ПВО допомагають виявляти, звісно ж, "кляті американці".
Нагадаємо, що на початку січня вибухало на півночі Криму та поблизу Сімферополя.578
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