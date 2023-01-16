Переговори неможливі: у Зеленського назвали єдиний варіант завершення війни

Способу домовитись з росією про припинення війни не існує, тому Україні потрібно вигравати її.

Про це написав у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Не треба продовжувати вдавати, що хтось чогось досі не розуміє… Рф без жодної причини напала на Україну. Рф веде повноцінну війну всіма видами зброї. рф масово вбиває цивільних і „зачищає“ територію. Рф вчиняє злочини проти людяності…», — заявив Подоляк.

Він додав: «Немає способу домовитись. Війну треба виграти…».

Нагадаємо, що у у листопаді 2022 року на саміті G20 президент Володимир Зеленський представив українську формулу досягнення миру.

Вона складається з 10 пунктів:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидія екоциду;

недопущення ескалації;

фіксація закінчення війни.

Наприкінці грудня в МЗС заявили, що Київ планує до кінця лютого 2023 року організувати міжнародний саміт для обговорення формули миру і завершення війни.

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