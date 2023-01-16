40.02 / 40.64 42.36 / 43.30
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Переговори неможливі: у Зеленського назвали єдиний варіант завершення війни

17:45 16 січня 2023
Переговори неможливі: у Зеленського назвали єдиний варіант завершення війни

Способу домовитись з росією про припинення війни не існує, тому Україні потрібно вигравати її.

Про це написав у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Не треба продовжувати вдавати, що хтось чогось досі не розуміє… Рф без жодної причини напала на Україну. Рф веде повноцінну війну всіма видами зброї. рф масово вбиває цивільних і „зачищає“ територію. Рф вчиняє злочини проти людяності…», — заявив Подоляк.

Він додав: «Немає способу домовитись. Війну треба виграти…».

Нагадаємо, що у у листопаді 2022 року на саміті G20 президент Володимир Зеленський представив українську формулу досягнення миру.

Вона складається з 10 пунктів:

  • радіаційна та ядерна безпека;
  • продовольча безпека;
  • енергетична безпека;
  • звільнення всіх полонених і депортованих;
  • виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;
  • виведення російських військ і припинення бойових дій;
  • повернення справедливості;
  • протидія екоциду;
  • недопущення ескалації;
  • фіксація закінчення війни.

Наприкінці грудня в МЗС заявили, що Київ планує до кінця лютого 2023 року організувати міжнародний саміт для обговорення формули миру і завершення війни.

328

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Русана

«Мала бути на службі, але залишилася вдома через ГРЗ»: під завалами зруйнованого в Дніпрі будинку шукають героїчну захисницю «Азовсталі»

Індексація пенсій у березні: кому виплати збільшать на 1500 грн

Індексація пенсій у березні: кому виплати збільшать на 1500 грн

квіти

Обов’язково внесіть це під кімнатні квіти у січні, і навіть самий чахлий кущ оживе, позеленіє й набереться сил (відео)

Катерина Зеленська із сином

«Катя розуміє, що її синочка більше немає»: подробиці трагедії дивом врятованої у Дніпрі жінки, яка з дитинства не чує

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту