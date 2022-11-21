Всюди чують Україну: Зеленський про реакцію держав на українську формулу миру

Пропозиції нашої країни про те, як встановити мир в Україні, позитивно сприймають в Африці, Азії, Америці та Європі.



Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 270-го дня війни.



«Всюди чують Україну, всюди знають наші пропозиції щодо того, як повернути мир Україні та як повернути стабільність світу. Українську формулу миру сприймають у світі дуже позитивно. Вона цілком конструктивна та реалістична — на відміну від порожньої та брехливої російської риторики про нібито їхню готовність до якихось переговорів», — заявив український лідер, запевнивши, що керівництво країни зробить усе для того, щоб світ прийняв українську формулу миру.



Також президент Зеленський розповів про ситуацію в енергетиці.

«Відновлення мереж та технічних можливостей постачання, розмінування ліній електропередачі, ремонти — все триває цілодобово» , — зазначив український лідер.



За його словами, вдалося полегшити ситуацію щодо регіонів, де ще вчора було дуже багато реальних проблем.



«Робимо все можливе та неможливе, щоб повернути нормальне життя Одесі, Харкову та всім нашим містам та громадам», — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в Офісі президента зазначили, що ЗСУ, політичне керівництво та весь український народ робить все, щоб перемога настала якнайшвидше, але війна так швидко не закінчиться — у росії є ще багато резервів. Тож треба продовжувати боротися й вірити в нашу перемогу.

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