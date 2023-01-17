Левам потрібно проявити рішучість, а Близнюкам та Ракам не слід давати волю емоціям: гороскоп на 17 січня 2023 року

Астрологи, які раніше склали гороскоп на поточний тиждень, вважають 17 січня днем, якому властиво повільне та розмірене існування. У цей час бажано не займатися вирішенням серйозних питань — в ідеалі найкраще взагалі нічого не робити, але якщо такої можливості немає, потрібно зосередитись на дрібних справах. Такими справами можуть бути, наприклад, наведення порядку в документах чи житлі.

Також сьогодні не можна приймати важливі життєві та професійні рішення, не порадившись зі своїм внутрішнім голосом, бо цього дня інтуїція буде особливо сильною та поганого не порекомендує.

Овен

Хоча нещодавній приплив космічної енергії все ще крутиться навколо вас, чудовий досвід та нові можливості продовжують відкриватися перед вами. Насправді, ви не готові відпускати цей чудовий час без останньої спроби отримати перший приз. На щастя, зірки зараз на вашому боці, проте ви можете ненароком когось образити, якщо не зрозумієте, коли потрібно зупинитися. Схоже, всі навколо розуміють, коли ви перебільшуєте, тож будьте чесні і дотримуйтесь фактів. Говорячи правду, ви зовсім не заважаєте власному успіху і не псуєте веселощів, якщо самі не робите багато шуму, пише Ukr.Media.

Телець

Ваші надійні органи чуттів сьогодні отримують дуже достовірну інформацію, проте ви не будете в змозі сконцентруватися, щоб її обробити. На жаль, ви можете легко вийти за межі допустимого, якщо не припините прислухатися до свого внутрішнього голосу. Ви можете відмовитися від розумних обмежень лише для того, щоб пізніше зрозуміти, що потурання своїм забаганкам цього не коштувало. Навіть якщо вам хочеться більше веселощів у повсякденному житті, стежте за тим, коли пора повертатися до роботи. Помірність — це ключ до того, щоб повною мірою насолодитися всіма сферами життя.

Близнюки

Сьогодні не знадобиться великих зусиль, щоб насолодитися тим, що відбувається, проте розумно тримати під контролем свої почуття. В іншому випадку ви можете витратити занадто багато часу та енергії, якщо не зрозумієте, коли варто сказати «ні», навіть якщо ваше серце каже «так». На жаль, легше сказати про відповідальну поведінку, ніж застосувати її в дії, тому що ви не хочете відмовлятися від запрошення, що обіцяє приємне проведення часу. Скористайтеся своєю розумною чарівністю, щоб знайти золоту середину.

Рак

Вам потрібна кожна крапля своєї концентрації, щоб зберегти свої емоції в секреті. Дуже важливо побудувати розумні кордони, щоб бути ефективнішим професіоналом. Втім, якщо ви приховуєте емоції, це не означає, що вони стануть слабшими. Можливо, ви захочете розібратися в емоціях, коли зрозумієте, що не повинні ними з кимось ділитися. Навколишні в цьому не допоможуть, проте вони будуть вражені вашою витримкою. Тиша — це ваша секретна зброя для досягнення успіху.

Лев

Дуже вдалий день. Відкиньте сумніви і дійте рішуче — у вас все вийде, ви досягнете навіть більшого, ніж очікували. Привабливість та чарівність допомагають повернути непрості розмови у потрібне вам русло, домогтися підтримки людей, які раніше не були вашими союзниками. День обіцяє плідну співпрацю у всіх сферах: ви знаходите людей, з якими можна поділитися проблемами та турботами, а також приємно розділити нагороду за працю. Можливий початок романів, основою яких будуть спільні інтереси.

Діва

Ваша легендарна здатність фокусувати думки насправді сьогодні піддасться випробуванню, проте ви віддасте перевагу дати собі повну свободу, ніж дотримуватися старого знайомого шляху. Вам буде потрібна свідома зміна ставлення до того, що відбувається, тому що в такому випадку з усіх боків ви зможете побачити нові можливості. Ви зазнаєте сильного бажання перевірити, до чого може привести ваш вибір. Однак оточуючі розраховують на вас, тому майте це на увазі. Насолоди навколишнього світу можна буде вивчити і в інший день.

Терези

Настирливе почуття провини сьогодні переслідуватиме вас, спонукаючи переоцінити свої пріоритети. Потрібно багато сил для того, щоб відмовитися від деяких задоволень, оскільки прекрасна Венера продовжує впливати на ваші мрії та фантазії. Однак може знадобитися не один день для того, щоб вибратися з ями, яку ви самі собі викопаєте, якщо потуратимете своїм примхам. Дійте помірковано, і ви врятуєте себе від незручності через те, що зайшли надто далеко.

Скорпіон

Ви можете зараз виявитися рабом раніше даних обіцянок, оскільки взяли для себе більше, ніж можете виконати. Однак немає причин впадати в паніку. Ви знаходитесь на початку дуже продуктивного циклу, в якому зможете проявити себе на повну силу та виконати всі завдання. Проте сьогодні внутрішній голос дасть вам дозвіл трохи відпочити. Дійте і побалуйте свою внутрішню дитину. Тоді ви зможете повернутися до справи зі свіжими силами та новою енергією.

Стрілець

Найбільша проблема необмеженого оптимізму в тому, що ви можете зненацька зіткнутися з цілою купою проблем, про які і не підозрювали. Ви можете зараз побачити проблиски реальності, проте не хочете жертвувати своїм безхмарним блакитним небом фантазій. Заперечення реальності може забезпечити гарний настрій на якийсь час, проте в довгостроковій перспективі навряд це зробить вас щасливішими. Єдиний можливий варіант — це подивитися в обличчя правді, навіть якщо для цього вам доведеться відмовитися від своєї безтурботності заради серйозної справи.

Козоріг

Ви можете помилково вважати, що зможете уникнути дилеми у відносинах, якщо просто сховаєте голову в пісок. Однак ескапістська поведінка ні до чого не призведе. Ви можете отримати видимий результат своєї роботи, якщо звернете увагу на покращення свого житла або на творче завдання. Однак прихований стрес нікуди не подінеться, а стане лише сильнішим. Тому знайдіть у собі сміливість розібратися в негативних почуттях та остаточно закрити проблему. Ваша чесність може когось шокувати, проте це допоможе покращити взаємодію у майбутньому.

Водолій

Є деякі справи, які просто більше не можна відкладати на потім. Тим не менш, ви можете спробувати ще трохи побайдикувати, якщо вважаєте, що впораєтеся з цим. На щастя, прагнення до лінощів зараз працює на вашу користь, оскільки ви легко можете переконати інших у тому, що ваш план має сенс. Але перегравання — погана ідея, тому що ви можете втратити підтримку довіреного союзника. Це може виявитися дуже гіркою пігулкою, проте цілісність вашої особистості важливіша за хороший імідж в очах оточуючих.

Риби

Хоча ви можете собі уявити безліч способів насолоджуватися життям, вас розривають у різні боки бажання розважатися та відповідальність. Недолік мотивації робить цей конфлікт ще більш дратівливим, тому що ви думаєте про безліч речей, якими ви із задоволенням зайнялися до того, як нарешті вирішити всі незавершені питання. Замість того, щоб боротися з підходом «все чи нічого», постарайтеся урізноманітнити роботу розвагами. Це допоможе вам відпочити та розслабитися, не нашкодивши продуктивності.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, які три знаки зодіаку поповнять свій гаманець найближчим часом, а також про те, коли настане рік водяного Кролика та що він подарує представникам кожного із знаків.

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