Грошей поки що немає: індексація пенсій у 2023 році під питанням

Пенсії в Україні мають щороку індексувати з 1 березня. Це передбачено статтею 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Щоб дізнатися коефіцієнт підвищення, треба мати два показники: 50% рівня інфляції за минулий рік та 50% темпів зростання середньої зарплати за останні роки. Таким чином, орієнтовні розрахунки показують, що у 2023 році індексація пенсій мала б відбутися на цілих 22%. Приклад розрахунку: 30% інфляції + 14% темпів зростання зарплати x 50% = 22%, пише social.com.ua.

Ще восени в Мінсоцполітики запевняли, що індексація пенсій у 2023 році відбудеться. Однак виплати мають проіндексувати лише на 5%. У бюджеті на 2023 рік коштів на виплату пенсій закладено більше, ніж у 2022 році. Це надавало певну надію, що гроші на індексацію є.

Однак нагадаємо, що перший заступник голови комітету ВРУ з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк запевнив, що грошей на індексацію пенсій у бюджеті поки немає. За його словами, з цього приводу триває складна дискусія між різними гілками влади. Втім, посадовець переконаний, що врешті-решт питання буде вирішено позитивно.

Якщо ж уважно прочитати прикінцеві положення Закону «Про Державний бюджет України на 2023 рік», то можна з’ясувати, що дія згаданої статті 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» частково призупинена. Зазначається, що питання цьогорічної індексації має вирішити Кабінет Міністрів. Це означає, що тимчасово може бути змінено й сам порядок індексації (наприклад, її відсоток буде меншим, ніж передбачено законом), і терміни її проведення (наприклад, не 1 березня, а в іншому місяці). Те саме стосується й автоматичного перерахунку пенсій громадянам, які працюють, що зазвичай автоматично проводиться з 1 квітня.

Як писали «ФАКТИ», в Україні було зупинено також дію закону про індексацію доходів громадян.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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