В Україні зупинено дію закону про індексацію доходів громадян: що це означає

В Україні нещодавно ухвалили Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», який передбачає зупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення». Відповідна норма закріплена у п. 3 Прикінцевих положень закону.

Отже, усі роботодавці отримають послаблення на 2023 рік у вигляді призупинення обов’язків щодо нарахування індексації заробітної плати.

Водночас, зупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» торкнеться не лише заробітної плати, це стосуватиметься й усіх інших доходів фізичних осіб, які індексують за цим Законом.

Зокрема:

• пенсії;

• стипендії;

• грошове забезпечення;

• суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, крім щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та членам їхніх сімей і пенсій, які індексуються відповідно до закону за цими видами страхування;

• суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, крім суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

• розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі.

Тим не менш, власник або уповноважений ним орган може прийняти рішення про додаткові стимулюючі виплати у зв’язку з високим рівнем інфляції в Україні.

Як писали «ФАКТИ», українців чекає суттєве падіння доходів у 2023 році. В Кабміні пояснили, хто може очікувати на збільшення суми пенсії у березні 2023 року.

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