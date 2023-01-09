«Ми не настільки близькі, щоб говорити про мої гормони»: принц Гаррі розповів про сварку між Меган Маркл і Кейт Міддлтон

9 січня Кейт Міддлтон виповнюється 41 рік — за день до того, як широко розрекламовані мемуари принца Гаррі нарешті надійдуть у продаж. Швидше за все, це будуть не найщасливіші дні для принцеси.

«Гаррі і Меган завжди вміють вибирати час», — сказало одне високопоставлене королівське джерело, яке знає принца Вільяма і Кейт.

Принц і принцеса Уельські, за словами джерела, «в шоці» від книги-бомби Гаррі, повідомляє pagesix. Але так було не завжди. Насправді, коли Вільям зробив Кейт пропозицію після восьми років спільного життя, його молодший брат Гаррі був у захваті, заявивши в 2010 році про весілля брата: «Це означає, що у мене з'явиться сестра, про яку я завжди мріяв».

Жінка, про яку Гаррі колись відгукувався в захоплених тонах, в його книзі представлена холодною і байдужою.

«Кейт, Вільям і Гаррі були такими кращими друзями, вони були нерозлучні, — сказало джерело в Уельсі. — Але в «Запасному» Гаррі звинувачує Кейт в тому, що вона забрала у нього його улюбленого брата Віллі, написавши це після їхнього весілля в квітні 2011 року: «Брат, якого я супроводжував до Вестмінстерського абатства того ранку, пішов — назавжди. Хто може це заперечувати?».

Всупереч цьому Гаррі пише, що давно мріяв про робоче партнерство з Вільямом, Кейт і власною дружиною — ще до того, як у 2016 році зустрів і закохався в зірку серіалу «Форс-мажори».

«Я також сказав, що не можу дочекатися, коли вони познайомляться з нею, що з нетерпінням чекаю, коли ми вчотирьох будемо проводити багато часу разом, і вкотре зізнався, що це було моєю давньою мрією — приєднатися до них як рівноправний партнер. Стати четвіркою», — пише Гаррі.

Натомість Кейт і Маркл ніколи не були близькими подругами. З тієї хвилини, як стало відомо про її стосунки з принцом, Маркл публічно порівнювали з Кейт, майбутньою королевою Британії: англійська троянда проти відвертої американської актриси. Згідно з книгою Гаррі, коли увага переключилася на Маркл, Кейт відчула, що її «змушують конкурувати з Мег». Він детально описує, як Кейт «скривилася», коли Маркл попросила позичити блиск для губ на їхньому першому заході «Fab Four», виступі на форумі Королівського фонду в лютому 2018 року. Герцог Сассекський пише, що цей вихід поклав початок поділу жінок пресою після того, як журналісти «відчули» напругу під час дискусії.

«Я думаю, що це змусило Кейт бути на межі, одночасно давши їй і всім іншим зрозуміти, що тепер її будуть порівнювати з Мег і змушувати конкурувати з нею», — пише Гаррі.

Він додає, що Кейт була розлючена в 2018 році, коли Маркл звинуватила її в тому, що у неї «дитячий мозок» після народження принца Луї, і зажадала, щоб Маркл вибачилася. Після цього, за словами Гаррі, пари зібралися разом за чаєм у Кенсінгтонському палаці в червні 2018 року, щоб спробувати примиритися. Однак принц стверджує, що Кейт заявила своїй новій невістці: «Ти говорила про мої гормони. Ми не настільки близькі, щоб ти могла говорити про мої гормони!» Гаррі згадує, як «ображена» Кейт так міцно вчепилася в стілець, що у неї побіліли пальці.

Незважаючи на образливі коментарі, джерело наполягає на тому, що Вільям і Кейт не будуть розірвані на частини, кажучи: «Вони настільки єдині, вони зроблені з такого сильного матеріалу. Тим не менш, всі досить шоковані, вони в шоці. Будемо чесними, це був удар за ударом, удар за ударом. Це так неповажно, так боляче, і книга просто завдає останнього удару. Це як коли ви на боксерському рингу, і ви наносите нокаутуючий удар — шляху назад немає».

У сумнозвісному інтерв'ю Гаррі і Маркл з Опрою Вінфрі в 2021 році, Меган підтвердила, що вона відчувала, що до неї застосовувалися інші стандарти, ніж до Кейт.

На питання про те, що книга Гаррі означає для його відносин з Вільямом і Кейт, джерело, яке знає Уельських, сказало: «Я сподіваюся, що у Гаррі були моменти сумління, коли він писав це. Я думаю, що був момент, коли люди думали, що це буде розумніша, менш провокаційна, менш таблоїдна книга, але ось ми маємо те, що маємо».

Нагадаємо, що своєю книгою принц Гаррі наражає своїх дітей і Меган Маркл на безпосередню небезпеку.

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