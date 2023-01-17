Не всіх українців з інвалідністю випустять за кордон в умовах воєнного стану: у Держприкордонслужбі назвали причини

Чинне законодавство регулює питання виїзду за кордон людей з інвалідністю у військовий час.

Варто знати, що чоловіків призовного віку не випустять з України, якщо документи, що підтверджують інвалідність, були отримані за кордоном, передає ТСН.

Виїхати за кордон особи з інвалідністю можуть за наявності одного з документів:

довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією;

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності;

довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Підкреслюється, що особи з третьою групою інвалідності можуть бути мобілізованими за власним бажанням. Тому якщо такі особи стають військовослужбовцями, вони не підлягають виїзду за кордон на загальних підставах виїзду чоловіків, які підлягають мобілізації.

Нагадаємо, що раніше Кабмін дозволив поїздки за кордон в умовах військового стану представникам певних професій, а також, зокрема, батькам трьох та більше неповнолітніх дітей; батькам-одинакам, які самостійно виховують дитину до 18 років; опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт; батькам дітей віком до 18 років з інвалідністю, а також батькам повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи.

Фото Pixabay

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