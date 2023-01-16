«Катя розуміє, що її синочка більше немає»: подробиці трагедії дивом врятованої у Дніпрі жінки, яка з дитинства не чує

Фото молодої жінки з Дніпра, яку рятувальники витягли з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки через 20 годин після трагедії, облетіли всі українські ЗМІ. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що рятувальники почули її голос під час хвилини тиші близько першої години ночі 15 січня. Об 11:30 ранку жінку знайшли, вона була при свідомості. Лікарі лікарні, до якої привезли постраждалу, розповіли, що вона отримала сильне переохолодження: під час госпіталізації температура її тіла була лише 31 градус. Жінку поклали у відділення реанімації. Пізніше з'ясувалося, що постраждалу звуть Катерина Зеленська. І що її родина — коханий чоловік Олексій та маленький син Микита, якому не було ще й року, залишаються під завалами зруйнованого будинку.

«Це Катя, моя сестра. Її знайшли сьогодні вранці й, дякувати Богу, живою, — написала 15 січня в інстаграмі сестра постраждалої Аліна. — Вона з сім'єю жила в тому проклятому будинку на Перемоги. Вона не могла кликати на допомогу, бо з дитинства не чує. Зараз шукають її чоловіка та дитину…»

Катя була під завалами майже добу

На своїй сторінці в інстаграмі Катерина ділилася з друзями та підписниками фотографіями своєї родини. З Олексієм вони одружилися у жовтні 2019 року. У січні минулого року у пари народилася дитина. Одна з останніх фотографій, яку опублікувала Катерина, — з маленьким Микитою, якого вона ніжно тримає за ручки. І підпис до фото: «Синочок» (фото у заголовку).

— Вони були чудовою родиною, — розповіла «ФАКТАМ» подруга родини. — Катя з Олексієм дуже доброзичливі та чуйні люди. Катюша завжди буквально випромінювала позитив. А маленький Микита — просто диво. Дуже веселий, активний хлопчик. А як він сміється, такий хохотунчик… З моменту трагедії минуло вже дві доби. Ні Льошу, ні Микитку так і не знайшли. Я не знаю, що думати та на що можна сподіватися. Але думка про те, що вони загинули, нестерпна…

Катя з маленьким Микитою

Лікарям удалося стабілізувати стан Катерини. Нині вона у свідомості та її життю вже ніщо не загрожує. Про це «ФАКТАМ» розповів рідний дядько Каті Микола Івашин.

— Катя велика молодець, вона дуже сильна, — каже Микола Івашин. — Майже добу провела під завалами, але вижила, і коли її привезли до лікарні, досить швидко почала відігріватися та пішла на поправку. Вчора ми з нею розмовляли… Вона показувала, що в неї болить горло. Але найголовніше, що вона житиме. Зараз ми купуємо їй новий слуховий апарат, бо попередній кудись відлетів під час вибуху… Вона у свідомості, все пам'ятає та все розуміє. Показує, що дитинки більше немає… Ми їй цього не говорили. Але вона це розуміє…

— Маленького Микиту поки що так і не знайшли. Невже зовсім немає шансів, що його можуть знайти живим?

— Я сам комунальник, зараз там працюють мої хлопці, з якими ми постійно на зв'язку. І я знаю, що ДСНсники бачили дитину. Хлопчик був під завалами, і він не вижив… Щодо Катіного чоловіка, то, на жаль, теж сподіватися нема на що… Я був на місці й бачив усе, що там відбувається… Минуло дві доби. Усіх, кого можна було знайти живими, вже знайшли.

Катя отримала сильне переохолодження

За словами Миколи Івашина, Катя розмовляла із рідними буквально за годину до трагедії.

— Вони обговорювали майбутній день народження маленького Микити — 29 січня йому мав виповнитися рік, — каже Микола Івашин. — Радилися, як краще прикрасити квартиру, які вибрати кульки, який костюмчик вибрати для Микити. Катя хотіла влаштувати душевне сімейне свято. Вони спілкувалися по відеозв'язку, тому ми знали, у що Катя була одягнена, й повідомили цю інформацію під час пошуків. Коли Катю знайшли, вона справді була одягнена саме так, як ми сказали.

— Катя з Олексієм одружилися понад три роки тому. Вони давно разом?

— Насправді вони разом усе своє життя. Познайомились ще у дитячому садочку. Потім разом ходили в одну спеціалізовану спецшколу. Льоша теж погано чув. Всі ці роки вони дружили, а потім стали парою. Вони вже не уявляли свого життя одне без одного. І ми поки не можемо уявити, як Катя житиме далі…

Катя з Олексієм познайомились ще у дитячому садочку

Для тих, хто може та хоче допомогти Катерині Зеленській, повідомляємо реквізити її сестри Аліни: https://send.monobank.ua/jar/2sdRb3Tu2b та банківську картку її мами: 4149 4991 4779 1758 (Кулак Оксана Іванівна)

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію героїчної захисниці «Азовсталі», яка зникла під завалами у Дніпрі. Її дочка Русана Бабкіна розповіла, що в момент трагедії в будинку перебували її нещодавно звільнена з російського полону мама, а також сестра та бабуся. Тато Русани все ще перебуває у полоні окупантів.

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