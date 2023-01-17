Мешканцям кожної із зруйнованих ракетою квартир дніпровської багатоповерхівки виплатять мільйон гривень

У Дніпрі, де 14 січня російська ракета вдарила по багатоповерховому житловому будинку, мешканцям зруйнованих осель виплатять компенсацію.

Як повідомляє «Соціальна інформаційна платформа», кожна родина, яка втратила житло, отримає по мільйону гривень. Таке рішення ухвалила Дніпровська міськрада.

Наразі відомо, що в будинку було зруйновано близько 240 квартир. Окрім цього, постраждалі сім'ї отримають фінансову допомогу від благодійних фондів.

Нагадаємо, що 17 січня рятувально-пошукові роботи у Дніпрі було завершено. У ДСНС повідомили, що під час ракетного удару рашистів загинули 44 особи.

Фото зі сторінки очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка

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