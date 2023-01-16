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Шоу-бізнес

«Не пара»: у Мережі розкрили таємницю фіналу «Холостяка-12»

17:09 16 січня 2023
Алекс Топольський та Катя

Відбувся фінал 12-го сезону романтичного реаліті «Холостяк». Головний герой Алекс Топольський зробив свій вибір серед двох фіналісток. Своє серце та каблучку з діамантом Холостяк віддав 25-річній моделі з Києва Катерині. За крок від перемоги проєкт залишила безробітна Олександра з Харкова.

Відразу після фіналу проєкту в Мережі розгорілися обговорення, чи правильний вибір зробив Алекс і чи разом пара досі. Багато хто з шанувальників проєкту зізнавався, що з перших етерів уже розуміли, що проєкт виграє саме Катя — одна з найкрасивіших учасниць реаліті. Щоправда, були й ті, хто вважав, що саме Саша за своїм вибуховим характером найбільше пасувала Холостякові. Але Алекс сам розказав, за якими критеріями він обирав переможницю.

Алекс і Катя

Чи залишилася пара Алекса та Каті разом, стане зрозуміло після виходу в етер шоу «Життя після проєкту». Нагадаємо, що зйомки реаліті «Холостяк» проходили рік тому, до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Шанувальники проєкту стали висувати свої версії, та багато хто схиляється до того, що пара не разом. Алекс перебуває у США, а Катя весь час в Україні.

— Думаю, що Катя була б в Америці, якби були разом, можливо спробували після шоу, але навряд щось вийшло, тому вона тут, багато часу після зйомок пройшло, — написали в коментарях під постом Катерини.

— Схоже на кінець… на жаль, ви не пара! — впевнена глядачка проєкту.

Раніше переможець проєкту «МастерШеф. Битва сезонів» розказав про трагедію своєї сім’ї.

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