«Не пара»: у Мережі розкрили таємницю фіналу «Холостяка-12»
Відбувся фінал 12-го сезону романтичного реаліті «Холостяк». Головний герой Алекс Топольський зробив свій вибір серед двох фіналісток. Своє серце та каблучку з діамантом Холостяк віддав 25-річній моделі з Києва Катерині. За крок від перемоги проєкт залишила безробітна Олександра з Харкова.
Відразу після фіналу проєкту в Мережі розгорілися обговорення, чи правильний вибір зробив Алекс і чи разом пара досі. Багато хто з шанувальників проєкту зізнавався, що з перших етерів уже розуміли, що проєкт виграє саме Катя — одна з найкрасивіших учасниць реаліті. Щоправда, були й ті, хто вважав, що саме Саша за своїм вибуховим характером найбільше пасувала Холостякові. Але Алекс сам розказав, за якими критеріями він обирав переможницю.
Чи залишилася пара Алекса та Каті разом, стане зрозуміло після виходу в етер шоу «Життя після проєкту». Нагадаємо, що зйомки реаліті «Холостяк» проходили рік тому, до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Шанувальники проєкту стали висувати свої версії, та багато хто схиляється до того, що пара не разом. Алекс перебуває у США, а Катя весь час в Україні.
— Думаю, що Катя була б в Америці, якби були разом, можливо спробували після шоу, але навряд щось вийшло, тому вона тут, багато часу після зйомок пройшло, — написали в коментарях під постом Катерини.
— Схоже на кінець… на жаль, ви не пара! — впевнена глядачка проєкту.
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