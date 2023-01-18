Душив мотузкою та наніс ножові поранення: в Дарницькому районі Києва чоловік убив знайомого

В Києві орендатор квартири по вулиці Дніпровська Набережна виявив у ній тіло мертвого чоловіка. На місці події правоохоронці, які прибули за викликом, побачили тіло чоловіка із численними травмами голови, ножовими пораненнями, а також слідами від удушення на шиї.

Згодом було встаовлено, що потерпілий отримав несумісні із життям травми під час раптового конфлікту з товаришем, до якого прийшов у гості, повідомили у прес-службі поліції Києва.

«Чоловік прийшов на запрошення знайомого нібито домовитися про спільний бізнес. Чоловіки певний час випивали, а потім почали сваритися. Зловмисник спочатку декілька разів вдарив опонента по голові та прив’язав до стільчика. У подальшому нападник душив знайомого мотузкою і наостанок вдарив ножем у живіт. Від отриманих травм потерпілий помер, а фігурант втік. З метою переховування від правоохоронців, підозрюваний змінив одяг та зачіску і планував втекти з України», — розповів заступник начальника-начальник кримінальної поліції столичного главку Андрій Гарастюк.

Вже протягом доби співробітникам кримінального аналізу вдалося встановити і затримати зловмисника. Ним виявився киянин 2000 року народження, який орендував квартиру заявника й останнім часом мав проблеми з наркотиками.

Затриманий у відділку поліції

З місця події слідчо-оперативна група вилучила речові докази, що вказують на причетність фігуранта до тяжкого злочину. Все вилучене направлено на відповідні експертні дослідження. Тіло 30-річного потерпілого направлено на судово-медичну експертизу.

Кримінальне провадження здійснюється за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство»). Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

«Наразі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває», — додав Андрій Гарастюк.

Нагадаємо, раніше під Києвом 17-річний хлопець вбив дорослого чоловіка.

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