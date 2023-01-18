«Сподівалися на диво. Але воно не сталося»: родину, про яку «ФАКТИ» розповідали як безвісти зниклу, знайшли під завалами

Російська ракета, що влучила в багатоповерхівку в Дніпрі, убила 45 людей. Шестеро з них — діти. 17 січня рятувальники завершили пошукові роботи, і стали відомі нові історії родин, яких в одну мить вбила росія. Серед них — сім'я тренерки з акробатики з Дніпра Насті Ігнатенко, яка загинула під завалами разом зі своїм чоловіком Дмитром та півторарічним сином Макаром. У цей будинок на вулиці Перемоги вони переїхали буквально за тиждень до трагедії.

Про те, що Настя з чоловіком після ракетного удару перестали виходити на зв'язок, ще в неділю, 15 січня, в соцмережах повідомила мама Насті Ольга Ігнатенко. У той момент у всіх ще залишалася надія на те, що подружжя з дитиною знайдуть живими. Страшна звістка про те, що молода сім'я загинула, з'явилася 17 січня.

«Ми три дні мовчали та сподівалися на диво. Але воно не сталося… Сьогодні остаточно стало відомо, що ми їх втратили» — написала у Facebook колега Настіної мами Яна.

Інформацію про загибель Насті підтвердив і тренер Дмитро Гак, з яким Настя Ігнатенко пропрацювала вісім років.

- Настя прийшла до нас, коли вона навчалася на другому курсі в інституті, — розповів «ФАКТАМ» Дмитро Гак. — Я був її керівником. Настя прийшла зовсім недосвідченою, але дуже швидко виросла як тренер. Вона тренувала дітей різних вікових груп і 4−8 років, і 9−15. У неї все виходило. За вісім років вона встигла підготувати чемпіонів та призерів обласних змагань, готувала першорозрядників. Щоб стати тренером такого рівня людині зазвичай потрібно 10−15 років, але у Насті все було швидше. Вона сама родом із Токмака Запорізької області. У Дніпро приїхала вчитися і прийшла до нас працювати. Вона любила дітей та із задоволенням їх тренувала.

Знаю, що із чоловіком Дмитром вони були разом давно, познайомилися ще у шкільні роки. Пізніше він переїхав до неї до Дніпра, і вони почали жити разом. 2018 року я був у них на весіллі. А у 2021 році Настя народила сина. З того часу вона була в декреті.

Маленький Макар народився 3 липня 2021 року. У його перший день народження Настя виставила фотографію торта для маленького іменинника та відео, на якому кумедний малюк у святковому ковпаку розглядає нову іграшку. На той час Настя з дитиною перебували за кордоном.

- Коли почалася повномасштабна війна, Настя відвезла малюка до Польщі, — каже Дмитро Гак. — Вони пробули там кілька місяців. Настя навіть працювала там тренером. Але восени вони повернулися додому. Мабуть, тому що тут залишався чоловік Насті. Від спільних знайомих знаю, що справді буквально за тиждень до трагедії вони з чоловіком та сином переїхали до іншої орендованої квартири — у тому самому будинку на вулиці Перемоги… Ми до останнього вірили, що їх знайдуть живими. Мама Насті одразу приїхала на місце трагедії й всі ці дні була там, чекала на новини від рятувальників. 16 січня близько опівночі знайшли Настиного чоловіка. А наступного дня дістали й саму Настю… Я після цього розмовляв з її мамою, але про дитину не питав — не зміг поставити їй таке запитання. Але знаю, що пошуки завершено, і було повідомлення, що малюк загинув.

- Думаю, для всіх вихованців Насті її загибель стала особистою трагедією, — сказала «ФАКТАМ» Анна, мама Настиного вихованця Гліба. — Діти її так любили. Вона до кожного вміла знайти підхід. У кожного спитає, як справи, з кожним поговорить. Коли Настя пішла в декрет, син відмовився ходити до іншого тренера — сказав, що чекатиме на неї. Перед Новим роком ми зідзвонювалися, але Настя сказала, що поки що не готова повертатися до роботи. Дізнавшись, що його улюблена тренерка загинула в тому будинку, Гліб дуже сильно плакав. Сказав, що хоче прийти на похорон та попрощатися. Думаю, це захочуть зробити й інші діти.

Для тих, хто може підтримати батьків Насті Ігнатенко, повідомляємо їхні банківські реквізити:

5 168 742 242 478 190 Ігнатенко Ольга 5 168 755 452 143 254 Ігнатенко Олексій

Раніше «ФАКТИ» розповідали про 27-річну Катерину Зеленську, яку витягли з-під завалів через 20 годин після трагедії. Чоловік та син, якому 29 січня мав виповнитися рік, загинули.

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