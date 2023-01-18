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Серед версій — умисні дії: СБУ розпочала своє розслідування обставин падіння вертольоту ДСНС

13:50 18 січня 2023
Серед версій&nbsp;— умисні дії: СБУ розпочала своє розслідування обставин падіння вертольоту ДСНС

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах вранці 18 січня. За повідомленням спецслужби, наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких:

▪️ порушення правил польоту;
▪️ технічна несправність гелікоптера;
▪️ умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, аби встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.

За попередньою інформацією в результаті трагедії загинуло щойнайменше 16 осіб, з них 3 дитини (вони саме йшли до садочка, на який і впав вертоліт). Госпіталізовано 30 осіб, серед них 12 дітей.

Вже відомо, що борт прямував до Харківської області. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області Володимир Тимошко, який на момент падіння вертольота їхав його зустрічати.

«Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав… побачити не тільки керівників, ні, — друзів, яких поважав, на яких чекав», — сказав він журналістам.

Нагадаємо, в поліції відкрили кримінальне провадження і звернулися до можливих свідків про допомогу.

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