Серед версій — умисні дії: СБУ розпочала своє розслідування обставин падіння вертольоту ДСНС
Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах вранці 18 січня. За повідомленням спецслужби, наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких:
▪️ порушення правил польоту;
▪️ технічна несправність гелікоптера;
▪️ умисні дії щодо знищення транспортного засобу.
Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, аби встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.
За попередньою інформацією в результаті трагедії загинуло щойнайменше 16 осіб, з них 3 дитини (вони саме йшли до садочка, на який і впав вертоліт). Госпіталізовано 30 осіб, серед них 12 дітей.
Вже відомо, що борт прямував до Харківської області. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області Володимир Тимошко, який на момент падіння вертольота їхав його зустрічати.
«Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав… побачити не тільки керівників, ні, — друзів, яких поважав, на яких чекав», — сказав він журналістам.
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