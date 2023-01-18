Непереможний боєць UFC, наближений до кадирова, страждає на невиліковний психічний розлад

У знаменитого бійця UFC, Хамзата Чимаєва, який народився в Чечні, але з 18 років проживає в Швеції та виступає під прапором скандинавської країни, лікарі діагностували невиліковне психічне відхилення.

Як стверджує видання Kurir, непереможний на професійному рівні спортсмен страждає на біполярний розлад, більш відомий як маніакально-депресивний психоз. Для нього характерні повторювані епізоди піднесеного настрою, при підвищеній енергії та активності — маніакальні та гіпоманіакальні стани та епізоди депресії.

Через цю хворобу у Чимаєва спостерігаються часті перепади настрою. Зокрема, на одне тренування він приходить у гарному настрої, усміхнений, ейфоричний, а вже наступного дня у нього депресія — тоді ніхто не хоче бути поруч із ним, бо він може бути вкрай неприємний усім навколо нього. А в певні моменти Хамзат і взагалі божеволіє, створює інциденти, тому що не може контролювати свої емоції.

Додамо, що за свою кар'єру у змішаних єдиноборствах Чимаєв провів 12 боїв і лише в одному випадку не зміг достроково завершити поєдинок. Також Хамзата називають одним із улюбленців рамзана кадирова. Зокрема, у 2021-му боєць розбив автомобіль Mercedes-Benz, подарований головою чеченської республіки, також Чимаєв неодноразово брав участь у спарингах із кадировим та кількох спільних фотосесіях, а той, у свою чергу, був гостем на весіллі бійця у травні минулого року.

Хамзата Чимаєва називають улюбленцем глави чечні рамзана кадирова

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у легендарного воротаря «Реала» на прізвисько Кіт діагностували невиліковну хворобу.

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