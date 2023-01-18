Трагедія в Броварах: опубліковане фото останньої доповіді міністра МВС президенту

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, який загинув під час авіакатастрофи у Броварах під Києвом, увечері в вівторок спілкувався з очільником держави Володимиром Зеленським і доповідав йому деталі розслідування удару россіян по багатоповерхівці у Дніпрі.

Про це розповів у своєму Telegram-каналі радник міністра Антон Геращенко.

«Остання доповідь Міністра МВС Дениса Монастирського Президенту щодо вбивства мирних жителів Дніпра російською ракетою. Це було вчора… Світла пам'ять!» — написав Геращенко.

Також він опублікував знімок, який було зроблено під час доповіді.

На жахливу трагедію у Броварах, яка забрала життя дорослих та дітей, відреагували президент України та міжнародні політики.

Так, президент України Володимир Зеленський доручив зʼясувати всі обставини того, що сталося.

«Сьогодні в Броварах Київської області сталася жахлива трагедія. Розбився гелікоптер ДСНС, на місці падіння виникла пожежа. Станом на цю хвилину 15 людей загинули. Точне число жертв трагедії наразі встановлюється. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, екіпаж гвинтокрила. Травмовано 25 людей, серед них 10 дітей. Станом на цю хвилину загинули три дитини. Невимовний біль. Гвинтокрил упав на територію одного з дитячих садочків», — написав Зеленський.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття родинам загиблих:

«З глибоким сумом я сприйняв інформацію про катастрофу гелікоптера в Броварах. Мої думки з родинами та близькими жертв», — йдеться у дописі Дуди у Twitter.

Про трагедію також написала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн:

«Трагедія сталася в самому серці розтерзаної війною України. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих, Володимиру Зеленському та всій країні. Ми сумуємо разом з вами».

Голова Європейської ради Шарль Мішель також відреагував на авіакатастрофу в Броварах:

«Ми приєднуємося до скорботи після трагічної аварії гелікоптера в Броварах. Міністр Денис Монастирський був великим другом ЄС. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття родинам загиблих, президенту Володимиру Зеленському, прем'єр-міністру Денису Шмигалю та народу України».

Крім того, в мережі з'явилося відео, яке було зроблено невдовзі після падіння вертольота.

Нагадаємо, станом на 14:00 18 січня кількість загиблих у Броварах зросла до 17, з них четверо дітей. Тимчасово виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ за рішенням уряду буде заступник Монастирського Ігор Клименко.

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