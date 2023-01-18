Прийшов у гості і вбив: на Львівщині донька знайшла вдома батька з перерізаним горлом

В одному з сіл Дрогобицького району Львівської області сталося вбивство.

Повідомляється, що до поліції 17 січня близько 8 години вечора надійшла заява від мешканки Дрогобицького району про те, що вона виявила у будинку тіло свого батька.

Прибувши на місце НП, поліцейські виявили на тілі 74-річного власника будинку ножове поранення в області шиї.

Копи встановили, що до скоєння злочину причетний 46-річний мешканець одного з сіл району. Того дня зловмисник прийшов у гості до потерпілого. Під час розпивання спиртних напоїв у них виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав господарю удару ножем у горло, від якого пенсіонер помер на місці події.

Зловмисника затримали. Йому загрожує в'язниця, повідомили у Львівському обласному главку поліції.

Раніше повідомлялося про злочин на Волині, де чоловік убив тещу з особливою жорстокістю.

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