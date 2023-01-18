39.26 / 39.88 41.62 / 42.58
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Прийшов у гості і вбив: на Львівщині донька знайшла вдома батька з перерізаним горлом

16:46 18 січня 2023
чоловік

В одному з сіл Дрогобицького району Львівської області сталося вбивство.

Повідомляється, що до поліції 17 січня близько 8 години вечора надійшла заява від мешканки Дрогобицького району про те, що вона виявила у будинку тіло свого батька.

Прибувши на місце НП, поліцейські виявили на тілі 74-річного власника будинку ножове поранення в області шиї.

Копи встановили, що до скоєння злочину причетний 46-річний мешканець одного з сіл району. Того дня зловмисник прийшов у гості до потерпілого. Під час розпивання спиртних напоїв у них виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав господарю удару ножем у горло, від якого пенсіонер помер на місці події.

Зловмисника затримали. Йому загрожує в'язниця, повідомили у Львівському обласному главку поліції.

Раніше повідомлялося про злочин на Волині, де чоловік убив тещу з особливою жорстокістю.

344

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Алекс Топольський та Катя

«Не пара»: у Мережі розкрили таємницю фіналу «Холостяка-12»

Індексація пенсій у березні: кому виплати збільшать на 1500 грн

Індексація пенсій у березні: кому виплати збільшать на 1500 грн

Русана

«Мала бути на службі, але залишилася вдома через ГРЗ»: під завалами зруйнованого в Дніпрі будинку шукають героїчну захисницю «Азовсталі»

квіти

Обов’язково внесіть це під кімнатні квіти у січні, і навіть самий чахлий кущ оживе, позеленіє й набереться сил (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту