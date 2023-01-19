Ексфутболіст збірної України захищає Бахмут від рашистів (фото)

Колишній футболіст «Динамо», «Шахтаря» та збірної України Володимир Єзерський, який став помічником Руслана Ротаня в «Олександрії», зі зброєю в руках захищає рідну країну від окупантів.

На початку повномасштабного вторгнення Єзерський, який живе в передмісті Києва, стояв на обороні столиці, не пускаючи рашистів на стратегічно важливі шляхи підступу, а зараз вирушив до однієї з найгарячіших точок фронту. Фото, на якому фахівець стоїть на фоні пам'ятника літаку в Бахмуті, опублікував на своїй сторінці у Facebook відомий журналіст-блогер Микита Дмитрулін.

Додамо, що Єзерський у складі тренерського штабу «Олександрії» вирушить на навчально-тренувальний збір до Туреччини, а друга частина сезону для команди з Кіровоградщини розпочнеться 25 лютого, коли підопічні Руслана Ротаня зіграють перенесений матч 6-го туру УПЛ проти харківського «Металіста 1925».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український тенісист-мільйонер Олександр Долгополов воює на передовій.

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