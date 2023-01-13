«Я завжди на межі смерті»: український тенісист-мільйонер воює на передовій

Легендарний український тенісист, 33-річний Олександр Долгополов, який вирушив на передову воювати з рашистами, служить в аеророзвідці та працює з дронами. Спортсмен, який після завершення кар'єри міг спокійно насолоджуватися життям (у нього давно працює бізнес з дизайну та оренди нерухомості), пішов на війну і щодня ризикує своїм життям.

«Зараз я здебільшого працюю на дронах і роблю все, що пов'язано з ними: пілотування, розвідка, наведення, знищення ворога, — цитує Олександра Долгополова «Медуза». — Перебуваю близько від ворога і базові речі про те, як захиститися, знаю.

На місці бою я просто сконцентрований на виконанні завдання: залишитися живим, убезпечити себе і зробити те, що потрібно. У моєму підрозділі з того моменту, як я приєднався, товариші по службі не гинули, але в сусідніх були загиблі. І всі розуміють, що будь-якої миті можна загинути.

Коли виїжджаєш до лінії, там стріляють: міномети, танки, літаки. Щоразу ти в небезпеці, де б не був. Багато людей гине. Але ж так є. Виїжджаючи на завдання, я завжди на межі смерті — якщо не пощастить або припущуся помилки. Ворог усюди і намагається завдати максимальної шкоди.

Але звикаєш до всього. Ми знаємо, за що воюємо. Це дім, наші люди. Ми бачимо, що робить ворог. У всіх достатньо моральних сил та мотивації продовжувати".

Нагадаємо, що Олександр Долгополов у перші тижні війни повернувся в Україну з Туреччини та активно допомагав нашим воїнам, а зараз сам пішов на фронт.



За роки кар'єри чвертьфіналіст Australian Open-2017 виграв чотири титули АТР — три в одиночному розряді та один у парному. Найвищою позицією у рейтингу найкращих тенісистів світу для українця було 13-те місце, яке киянин посідав у січні 2012-го. За роки, проведені на корті, тенісист заробив 7 млн доларів призових.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Долгополов їдко пройшовся російською мобілізацією.

Фото Instagram

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