Зеленський засумнівався у тому, що путін живий, і визначив йому місце в історії

Президент України Володимир Зеленський, який раніше заявляв, що на економічному форумі в Давосі прозвучав український меседж про те, що через російську агресію вільний світ не може зволікати, виступив перед учасниками форуму, заявивши, що не цілком уявляє, хто зараз приймає рішення у кремлі

«Не впевнений, що путін ще живий», — цитує слова Зеленського ВВС. Він, зокрема, згадав нещодавні телевиступи господаря кремля, які, на думку фахівців, записувалися окремо від того тла, яке було накладено на відеозапис пізніше. Наприклад, новорічне, де тлом стала група людей у формі військовослужбовців російської армії.

За словами українського президента, путін з'являється на екранах на «хромакеї» (зеленому тлі для відеозапису, який можна замінити будь-яким іншим зображенням. — Авт.), і незрозуміло, чи він живий взагалі.

«Я не розумію, з ким і про що говорити. Я не впевнений, що той президент росії, який іноді з'являється — телевізійники зрозуміють — на „хромакеї“, не зовсім розумію, що це він. Я не до кінця розумію, що він живий. Я не знаю, хто приймає рішення, що за коло осіб. Коли ми говоримо „мирні переговори“, я не зовсім розумію, з ким. росія має знайти когось, а потім щось запропонувати», — заявив Зеленський.

Президент України впевнений, що путін залишиться в історії людиною, яка викопала величезну прірву між народами росії та України.

«Ніхто не каже, що можна повернути стосунки, але вони можуть зберегти життя їхніх людей. Це їхнє майбутнє. Прірва між нами глибока, але вони її викопали. Саме путін стоїть з лопатою. І залишиться з цією лопатою в історії», — додав він. .

Раніше Зеленський, коментуючи виступ у Давосі першої леді Олени Зеленської з формулою миру, що включає принциповий пункт про повну відповідальність російських терористів за все вчинене в нашій країні, заявляв, що підтримка світом нашої дипломатичної ініціативи дуже відчувається.

Фото Офісу президента

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