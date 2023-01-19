«Жахливий день, який ми маємо витримати. І ми витримаємо», — Зеленський про трагедію у Броварах

Президент України Володимир Зеленський назвав день, коли у Броварах біля дитячого садка та житлового будинку впав гелікоптер з керівництвом МВС, жахливим.

«Минає черговий день цієї страшної війни, цих трагедій, які переживає наш народ. Жахливий день, який ми мусимо пройти, мусимо витримати. І ми витримаємо», — сказав він у відеозверненні, подякувавши всім, хто брав участь у пошуктво-рятувальній операції. Окремо він згадав й про працівників дитсадка, які виводили діток, та броварчан, які допомогали й дітям, й пораненим.



«25 людей були поранені, зокрема 11 дітей. Загинули 14 людей, серед них — одна дитина. Мої співчуття всім, хто втратив рідних, близьких! СБУ розпочато кримінальне провадження за фактом цієї страшної події. Я доручив керівнику Служби безпеки України у взаємодії з усіма іншими уповноваженими органами з’ясувати всі обставини катастрофи», — зазначив президент.

Він також назвав великою втратою для держави загибель міністра Дениса Монастирського, його заступника Євгенія Єніна та їхніх колег: «Це не ті люди, яких можна легко замінити. Справді велика втрата для держави. Мої співчуття рідним».



Говорячи про ситуацію на фронті, Зеленський назвав її тяжкою та додав, що епіцентр найбільш жорстоких і принципових боїв — на Донбасі. «Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів і спроб наступальних дій від окупантів. Дякую всім нашим бійцям, які тримають позиції! Дякую бійцям 68-ї окремої єгерської бригади та 36-ї окремої бригади морської піхоти за дуже ефективне ураження ворога та потрібну нам стійкість саме на Донбасі! Дякую також підрозділам ГУР МО за дії, які зменшують шанси окупантів», — сказав він.



Президент анонсував потужний пакет оборонної допомоги для нашої держави від Канади, в якому, зокрема, будуть бронемашини, а також розповів про свою участь у форумі в Давосі.

«Меседж від України дуже простий і чесний: ні у кого зараз у вільному світі немає можливості зволікати. Знаю, що найближчим часом будуть нові та справді потрібні кроки на підтримку нашої оборони. Зробимо все, щоб таких кроків було стільки, скільки необхідно для поразки терористів», — підкреслив він.

Нагадаємо, що під час трагедії у Броварах загинуло 14 осіб, у тому числі й дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

Фото Офісу президента

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