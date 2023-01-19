Кошти вже виділені: США допоможуть Україні відновити електромережу після російських атак

Адміністрація президента США Джо Байдена надасть $ 125 млн на матеріали для усунення наслідків ударів російських окупантів по енергетичній інфраструктурі. Про це заявила глава Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер, повідомляє Associated Press.

Агентство США з міжнародного розвитку планує використати ці гроші на закупівлю резервного живлення для систем водопостачання та централізованого теплопостачання Києва. Фінансування також допоможе поповнити запаси газових турбін, трансформаторів та іншого життєво важливого енергетичного обладнання. У заяві USAID йдеться, що гроші надійдуть з додаткового фінансування України, схваленого Конгресом минулого місяця.

Додамо, що з жовтня російські війська посилили удари по українській електромережі та інших об'єктах критичної інфраструктури, неодноразово занурюючи українців у темряву та зимовий холод.

Попередня енергетична допомога USAID, надана після вторгнення росії в Україну в лютому, включала поставку 1415 генераторів для підтримки тепла та світла в школах, лікарнях та інших об'єктах по всій Україні. Крім того, USAID, за даними видання, інвестувало 55 мільйонів доларів США в інфраструктуру теплопостачання в Україні.

Нагадаємо про повідомлення Bloomberg, що найголовніша зброя путіна проти Європи не спрацювала.

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