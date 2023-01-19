Заступник голови Офісу президента Тимошенко і міністр Галущенко можуть втратити свої посади, — джерела
В Україні може статися ще одна відставка серед високопосадовців. Заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко може втратити свою посаду. Про це повідомляють джерела «Української правди».
За даними джерел у владних колах, також звільнити можуть кількох голів ОДА, що пов"язані з Тимошенком.
Народний депутат Олексій Гончаренко також повідомив подібну інформацію.
«Мої джерела повідомляють, що буде звільнений Кирило Тимошенко з посади заступника голови ОП», — написав він у Telegram.
Кілька співрозмовників «Бабеля» у парламенті також говорять, що Тимошенка можуть звільнити, бо на цьому наполягають американські партнери. Ще один кандидат на звільнення, але вже в уряді, — міністр енергетики Герман Галущенко.
Сам же Тимошенко спростував цю інформацію. Він назвав її «брєднями з телеграм-каналів», пише «Детектора медіа».
Як писали «ФАКТИ», нещодавно Офіс президента України прийняв відставку позаштатного радника Олексія Арестовича.
Фото: «Детектор медіа»703
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