Заступник голови Офісу президента Тимошенко і міністр Галущенко можуть втратити свої посади, — джерела

В Україні може статися ще одна відставка серед високопосадовців. Заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко може втратити свою посаду. Про це повідомляють джерела «Української правди».

За даними джерел у владних колах, також звільнити можуть кількох голів ОДА, що пов"язані з Тимошенком.

Народний депутат Олексій Гончаренко також повідомив подібну інформацію.

«Мої джерела повідомляють, що буде звільнений Кирило Тимошенко з посади заступника голови ОП», — написав він у Telegram.

Кілька співрозмовників «Бабеля» у парламенті також говорять, що Тимошенка можуть звільнити, бо на цьому наполягають американські партнери. Ще один кандидат на звільнення, але вже в уряді, — міністр енергетики Герман Галущенко.

Сам же Тимошенко спростував цю інформацію. Він назвав її «брєднями з телеграм-каналів», пише «Детектора медіа».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Офіс президента України прийняв відставку позаштатного радника Олексія Арестовича.

Фото: «Детектор медіа»

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