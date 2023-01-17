Арестович йде з Офісу президента

Відомий блогер Олексій Арестович, що вляпався у скандал зі звинуваченням української ППО (начебто вона збила російську ракету і саме тому та влучила в багатоповерхівку у Дніпрі), йде з посади позаштатного радника голови Офісу президента. Це сталося наступного дня після того, як у Верховній Раді почали збір підписів за звільнення Олексія з цієї посади.

«Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізолваної поведінки: принципова помилка — значить у відставку», — написав він.

Скільки таких «принципових помилок» у нього за плечима, Арестович не вказав, але скандали після його висловлювань чи його поведінки у соцмережах виникають регулярно.

До речі — рівно рік тому Олексій Арестович вже звільнювався з ОПУ: 17 січня 2022 року він пішов з посади радника голови ОПУ Андрія Єрмака та спікера української делегації в ТКГ.

Як повідомляли «ФАКТИ», Арестович виправдався за свою скандальну заяву про ракету у Дніпрі: «Я просто втомився». Щоправда, за кілька хвилин після публікації вибачення-виправдання у Фейсбуці стер його.

Фото з соцмереж

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