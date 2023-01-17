39.30 / 39.89 41.60 / 42.53
Київ: +3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Арестович йде з Офісу президента

12:48 17 січня 2023
Арестович

Відомий блогер Олексій Арестович, що вляпався у скандал зі звинуваченням української ППО (начебто вона збила російську ракету і саме тому та влучила в багатоповерхівку у Дніпрі), йде з посади позаштатного радника голови Офісу президента. Це сталося наступного дня після того, як у Верховній Раді почали збір підписів за звільнення Олексія з цієї посади.

«Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізолваної поведінки: принципова помилка — значить у відставку», — написав він.

Скільки таких «принципових помилок» у нього за плечима, Арестович не вказав, але скандали після його висловлювань чи його поведінки у соцмережах виникають регулярно.

До речі — рівно рік тому Олексій Арестович вже звільнювався з ОПУ: 17 січня 2022 року він пішов з посади радника голови ОПУ Андрія Єрмака та спікера української делегації в ТКГ.

Як повідомляли «ФАКТИ», Арестович виправдався за свою скандальну заяву про ракету у Дніпрі: «Я просто втомився». Щоправда, за кілька хвилин після публікації вибачення-виправдання у Фейсбуці стер його.

Фото з соцмереж

782

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Індексація пенсій у березні: кому виплати збільшать на 1500 грн

Індексація пенсій у березні: кому виплати збільшать на 1500 грн

Русана

«Мала бути на службі, але залишилася вдома через ГРЗ»: під завалами зруйнованого в Дніпрі будинку шукають героїчну захисницю «Азовсталі»

Алекс Топольський та Катя

«Не пара»: у Мережі розкрили таємницю фіналу «Холостяка-12»

планети

«Мало шансів вижити»: астрологиня спрогнозувала майбутнє герасимова

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту