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Арестович — все: Офіс президента прийняв відставку позаштатного радника

15:05 17 січня 2023
Арестович

Заява про звільнення за власним бажанням позаштатного радника голови Офісу президента Олексія Арестовича задовільнена.

Як передає «Українська правда», це підтвердив прессекретар президента України Сергій Никифоров. За його словами, відповідний наказ підписала керівник апарату ОП Марія Вітушок.

Нагадаємо, що днями Олексій Арестович спричинив гучний скандал, заявивши, що, частина багатоповерхівки у Дніпрі була зруйнована після того, як українська ППО, вірогідно, збила ракету Х-22.

Невдовзі радник ОП був вимушений вибачитися за свої слова, пояснюючи їх, зокрема, втомою. Втім, згодом ці вибачення він відкликав.

На цю заяву був вимушений реагувати командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Оліщук, заявивший, що у Сил оборони немає засобів, щоб збивати такі ракети.

Фото з Вікіпедії

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