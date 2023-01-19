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Останні дані про жертв удару по багатоповерхівці у Дніпрі: 46 загиблих, 11 зниклих безвісти (фото)

17:47 19 січня 2023
Ракетна атака по Дніпру

Ракетний удар по багатоповерховому будинку у Дніпрі забрав 46 життів. 11-ро людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«80 людей поранені. У лікарнях міста під наглядом медиків зостаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», під час вибуху у Дніпрі загинули дві лікарки. Також рятувальникам з-під завалів багатоповерхівки вдалося врятувати жінку, голос якої вночі чули рятувальники.

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