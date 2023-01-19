Залишилася вірною своєму елегантному стилю: Кейт Міддлтон вразила яскравим образом

Британські королівські особи повернулися з різдвяних канікул кілька днів тому. З того часу вони вже встигли зробити один чи два публічних виступи. Тепер принцеса Кейт самостійно впоралася зі своєю останньою зустріччю: 41-річна жінка з'явилася в середу вранці на прийомі в дитячому садку в англійському місті Лутон, що на північ від Лондона.

Для цього вона вибрала образ, який відповідав її звичному стилю: шикарне довге вовняне пальто бежевого кольору вона поєднала з сукнею з водолазкою довжиною до литки. Сукня була яскраво-помаранчевого кольору. Відповідно до холодної пори року, вона взула чорні чоботи. Її образ доповнювали пояс, клатч і витончені прикраси.

За даними британської газети Daily Mail, помаранчева сукня від дизайнерки Gabriela Hearst коштувала 1 600 фунтів стерлінгів, що еквівалентно приблизно 1 800 євро. Кашемірове пальто від Massimo Dutti коштує 349 фунтів (трохи менше 400 євро). Кажуть, що Кейт вперше одягла його на вихід у світ три роки тому.

Під час прийому дружина спадкоємця престолу принца Вільяма також сіла за стіл разом з дітьми і зробила разом з ними маску для обличчя. На фото Кейт у гарному настрої бавилась з дітьми.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон розчулила зустріч з українськими біженцями.

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