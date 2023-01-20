В Україні з учорашнього дня стало складніше здати на права: що змінилося

З 19 січня 2023 року в Україні вводяться нові правила зі складання теоретичного іспиту для отримання прав водія у Сервісних центрах МВС.

Оновлення стосується як низки питань, так і порядку приймання іспиту, передає uamotors.

Йдеться про оновлення тестових екзаменаційних питань з деяких розділів.

У частині теорії були прийняті такі зміни:

- до першої теми «Загальні положення» додали близько 60 нових питань;

- частина питань була прибрана з квитків;

- частину питань виправили, але ці виправлення виявилися суто «косметичними»;

- при складанні іспиту у Сервісних Центрах варіанти відповідей тепер розташовуватимуться у випадковому порядку.

Практичний курс складатиметься з внутрішнього іспиту в автошколі. Після отримання свідоцтва можна звертатися до сервісного центру МВС.

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