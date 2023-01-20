В Україні з учорашнього дня стало складніше здати на права: що змінилося
З 19 січня 2023 року в Україні вводяться нові правила зі складання теоретичного іспиту для отримання прав водія у Сервісних центрах МВС.
Оновлення стосується як низки питань, так і порядку приймання іспиту, передає uamotors.
Йдеться про оновлення тестових екзаменаційних питань з деяких розділів.
У частині теорії були прийняті такі зміни:
- до першої теми «Загальні положення» додали близько 60 нових питань;
- частина питань була прибрана з квитків;
- частину питань виправили, але ці виправлення виявилися суто «косметичними»;
- при складанні іспиту у Сервісних Центрах варіанти відповідей тепер розташовуватимуться у випадковому порядку.
Практичний курс складатиметься з внутрішнього іспиту в автошколі. Після отримання свідоцтва можна звертатися до сервісного центру МВС.
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