«Касир» втік через запасний хід: в Києві шахраї вкрали у клієнта 52 тисячі доларів

В Києві викрито чергову шахрайську схему з обміном валют. Все сталося у Дарницьому районі столиці, де до поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що в одному із обмінних пунктів валют касир взяв у нього гроші та… втік.

Як виявилося в ході слідства, використовуючи підроблений паспорт, порушники орендували нежитлове приміщення, яке облаштували необхідною технікою під фіктивний пункт обміну валют. Далі вони розмістили в Інтернеті оголошення про можливість обміну великої суми іноземної валюти за зниженим курсом, після чого стали чекати «клієнта», розповіли в Поліції Києва.

На «вигідну» пропозицію відгукнувся місцевий мешканець, котрий прийшов обміняти 52 000 доларів США. Але тільки-но чоловік віддав так званому касиру гроші, той втік разом зі спільником, який чекав його на вулиці, розповів начальник відділу боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством управління карного розшуку поліції Києва Олег Нетченко.

Одного з фігурантів злочину правоохоронці розшукали і затримали у місті Запоріжжя (обоє є уродженцями Запорізької області), іншого — аж в Одесі. Наразі вони перевіряються на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів на території столиці.

Слідчі за процесуального погодження Київської міської прокуратури повідомили їм про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, зараз в обмінниках треба проявляти особливу пильність — адже в Україні в обігу збільшилася кількість так званих «африканських» доларів США.

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