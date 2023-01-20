Авіакатастрофа у Броварах: потерпілих дітей та батьків відправили на лікування у Австрію

Про це в соцмережах повідомив міський голова Ігор Сапожко. За його інформацією, 19 січня дві родини постраждалих, які перебували в опіковому центрі Києва, поїхали на лікування за кордон.

«Це Оксюти Надія (мама), донька Аліса та Дереки Сергій (тато) та донька Аня.

Зараз знаходяться в одній з клінік Львова, готуються до перельоту в Австрію. Готуються до виїзду з Київського опікового центру Бреус Олена (мама) з донькою Олександрою та Ющенко Анна".

Крім того, додав мер, залишаються в Київському опіковому центрі до остаточного рішення лікарів Бондарчук Ірина з донькою Владиславою та Людмила Мотас — бухгалтер садочка.

«Їх теж готові прийняти за кордоном після остаточного вердикту медиків. Транспортування та переліт до Австрії постраждалих знаходиться під контролем Міністерства охорони здоров'я України та особисто міністра Віктора Ляшка».

На сьогодні у Броварській лікарні перебувають 6 постраждалих — це два хлопчики, дві виховательки, помічниця виховательки та вагітна жінка. Їхньому життю нічого не загрожує.

Додамо, що внаслідок жахливої авіатрощі 18 січня у Броварах загинули 14 осіб, 10 — це всі, хто перебували на борту вертольота. Також є втрати серед мирних жителів — це 5-річна Мілана та її мама Олена. 19 січня знайомі повідомили і про загибель багатодітної мами Марини Грановської.

Марина Грановська зі своєю родиною

«Експертиза підтвердила, що вчорашній обгорілий труп під час трагедії в садочку в Броварах — це Мариночка Грановська. Самі діточки вижили, мами не стало. Любляча мамочка. Завжди доглянута, як лялечка! Хто хоче та може допомогти сім'ї фінансово, можна відправити кошти на карту її чоловіка — Грановський Анатолій Васильович 4149 4378 7342 2420» — написала у фейсбуці Аліна Гордієнко.

Нагадаємо, що раніше в «ФАКТАХ»: «Жахливий день, який ми маємо витримати. І ми витримаємо», — Зеленський про трагедію у Броварах.

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