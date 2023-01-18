«Там коївся справжній армагедон»: батько одного з вихованців дитячого садка у Броварах розповів про пережите

На даний момент відомо, що жертвами страшної трагедії у Броварах стали 15 людей, одна з яких — дитина (ще 11 дітей постраждали).

«ФАКТАМ» вдалося поспілкуватися з очевидцем трагедії. Житель Броварів Микола Антонов у момент НП разом зі своїм маленьким сином перебував у будівлі дитячого садка, на який упав гелікоптер. Тато із сином дивом залишилися живими.

— Я тільки-но привів сина в садок. Ми зайшли в будівлю та збиралися переодягатися, — розповів «ФАКТАМ» Микола. — Я встиг відкрити шафку для одягу, і раптом почув дивний гуркіт. Вихователька сказала, що це дуже схоже на звук шахідів. Але повітряної тривоги не було. Я сказав, що зараз подивлюся. Підійшов до вікна, відкрив фіранку і побачив, як прямо на нас із боку «Епіцентру» летить махина червоно-сірого кольору. То був вертоліт. Він летів просто на нас. І наступної секунди я зрозумів, що він не летить, а падає. «Втікайте! — встиг закричати. — Падайте на підлогу!». І стався вибух.

Вибуховою хвилею мене відкинуло від вікна. Те саме сталося з татом іншого хлопчика, який теж був поруч.

Вийшло, що гелікоптер врізався в протилежну частину нашої будівлі. А в нас полетіли його уламки. На мені спалахнула куртка. Я почав шукати сина. Знайшов — він дивом не постраждав. На батькові іншого хлопчика, і на кількох інших дітях теж спалахнув одяг… Пожежа почалася і в нашій кімнаті. Намагаючись загасити вогонь на дітях, і на собі, ми всі побігли на вулицю. Там діявся справжній армагедон. Все у вогні, все горить… Якщо я правильно зрозумів, вертоліт врізався в дах садка, після чого його відкинуло і він, перелетівши через частину будівлі, де ми знаходилися, врізався в під'їзд житлового будинку. Це просто диво, що мій син та інші діти, які перебували у нашій кімнаті, не постраждали. Я отримав опіки, але це нісенітниця в порівнянні з тим, що трапилося з іншими людьми… Знаю, що в частині будівлі, на яку впав гелікоптер, було багато дітей — там було одразу кілька груп…

Нагадаємо, рятувальні роботи на місці аварії вертольота було завершено о 15:45 18 січня.

На даний момент головною версією авіакатастрофи є погодні умови — вертоліт летів на малій висоті при поганій видимості через туман і зачепив дах дитячого садка. Однак СБУ розглядає також і версію про умисні дії щодо знищення транспортного засобу, на борту якого перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, а також їхні помічники.

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