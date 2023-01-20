Щоб перемогли цього року: 9 країн пообіцяли безпрецедентну допомогу Україні

Лідери дев'яти європейських країн пообіцяли продовжити військову допомогу Україні. Талліннські зобов'язання включають надання танків, засобів протиповітряної та протиракетної оборони. У спільному зобов'язанні, текст якого опублікований на сайті британського уряду, зазначено, що документ підписали міністри оборони Естонії, Великобританії, Польщі, Латвії, Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів і Словаччини.

Представники Німеччини та Іспанії також були присутні на зустрічі в Таллінні, але вони, очевидно, не підписали підсумковий документ. У документі підписанти засуджують «атаки росії, спрямовані на тероризування українського народу, включаючи навмисні напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, які можуть становити воєнні злочини».

Дев'ять європейських країн також зазначають, що новий рівень підтримки України вимагає надання танків, засобів протиповітряної та протиракетної оборони, які діють спільно з дивізійними артилерійськими групами, а також «додаткового глибокого високоточного вогню для ураження російських логістичних та командних вузлів на окупованій території».

«Тому ми зобов'язуємося спільно домагатися надання безпрецедентної допомоги, включно з основними бойовими танками, важкою артилерією, засобами протиповітряної оборони, боєприпасами та бойовими машинами піхоти для захисту України», — обіцяють союзники.

Прискорений пакет допомоги Великої Британії складається з ескадрильї танків Challenger 2 з броньованими ремонтно-евакуаційними машинами; самохідних 155-міліметрових гармат AS90 зі збереженням їхніх зобов'язань в Естонії; сотень інших броньованих і захищених машин; ще десятків безпілотних авіаційних комплексів для підтримки української артилерії; 100 000 артилерійських снарядів; сотень сучасніших ракет, зокрема ракет РСЗВ, ракет ППО Starstreak і ракет ППО середньої дальності; 600 протитанкових боєприпасів Brimstone. Пакет доповнюється продовженням базової підготовки та підготовки молодшого командного складу ЗСУ у Великій Британії за участю 9 міжнародних партнерів. Загалом у 2023 році планується підготувати ще близько 20 000 військовослужбовців ЗСУ.

Талліннське зобов'язання завершується закликом до інших членів і партнерів НАТО «наслідувати цей приклад і якнайшвидше надати власні заплановані пакети підтримки, щоб забезпечити перемогу України на полі бою у 2023 році».

Раніше президент України Володимир Зеленський висловився про очікування від зустрічі у Рамштайні, зазначивши, що без вільної України не може бути вільної Європи.

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