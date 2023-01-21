Кейт Міддлтон чи Меган Маркл: опубліковано свіжий рейтинг популярності членів британської королівської родини

Мемуари принца Гаррі «Запасний» вдарили по популярності всіх членів британської королівської родини, зокрема самого автора скандальної книги та його дружини Меган Маркл. Про це свідчать проміжні результати опитування громадської думки, яке провела газета The Daily Mail. Вони були опубліковані 20 січня.

Найбільшою популярністю у британських підданих користується нині принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Її рейтинг складає 36%. Чоловік Кейт принц Вільям відстає від дружини на 10%.

Третє місце посідає принцеса Анна, єдина дочка Єлизавети II та принца Філіпа — 17%.

Король Чарльз III викликає симпатії лише у 8%. Замикає першу п'ятірку принц Гаррі — 6%.

Королева-консорт Камілла, дружина Чарльза, змушена задовольнятися скромним показником 3%.

Але це все одно вище, ніж у Меган Маркл. Герцогиня Сассекська користується популярністю лише у 2% опитаних.

По 1% отримали рідні брати короля принц Ендрю та принц Едвард. Це дивно, оскільки Едвард не був помічений в жодному скандалі, зразковий сім'янин і бере активну участь у громадському житті Британії як член королівської родини. Ендрю, як відомо, відсторонений від виконання обов'язків, оскільки неабияк зганьбив свою репутацію дружбою з американським мільярдером-педофілом Джеффрі Епштейном.

Наприкінці грудня, напередодні Різдва, рейтинг популярності членів королівської родини за версією The Daily Mail виглядав так:

Принц Уельський Вільям — 61% Принцеса Уельська Кейт — 60% Принцеса Анна — 60% Король Чарльз — 51% Принц Едвард — 42% Королева-консорт Камілла — 38% Принц Гаррі — 23% Меган Маркл — 19% Принц Ендрю — 10%

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про інший рейтинг популярності членів королівської родини. Його опублікувала британська газета The Times.

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