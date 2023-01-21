Астрологи, що склали раніше гороскоп на поточний тиждень, вважають, що січневий молодик — найвдаліший час для наведення порядків та духовних практик. Цього року він настане 21 січня о 21.53. Молодий місяць вважається потужним енергетичним моментом у році, оскільки Місяць вступає у фазу зростання. У такі періоди настає час для чогось нового.

День 21 січня сприятливий для початку нових справ, які тривалий час відкладалися на потім. Від роботи над другорядними справами в цей час краще відмовитися, оскільки вони лише заберуть час та сили. Сьогодні важливо також приділити увагу своїй сім'ї та остерігатися злих та агресивних людей. Спокусі виплеснути на оточуючих внутрішнє роздратування необхідно протиставити стриманість і силу волі.

Овен

Можна йти на поводу у своїх бажань. Якщо ви не хочете з кимось зустрічатися або виконувати неприємні доручення, можете з чистою совістю цього не робити. Там, де вдасться, перекладіть свої обов'язки на плечі колег чи близьких людей, пише slovofraza.com.

Телець

Зросте ймовірність розриву у відносинах із старими знайомими. А все через необов'язковість — їхню чи вашу. Домовленості можуть зриватися через форс-мажорні обставини, збої в роботі технічних пристроїв або інші проблеми. Не поспішайте і добре все обмірковуйте.

Близнюки

Намагайтеся більше часу приділяти улюбленій справі. У допомозі оточуючим відмовляти не варто, але не дозволяйте собою маніпулювати. Єдине застереження: не нехтуйте правилами техніки безпеки.

Рак

Ви можете зазнати збитків, якщо зараз візьметеся за вирішення матеріальних проблем. Якщо у вас є автомобіль, то будьте обережнішими при керуванні автомобілем. Не залишайте гаманець без нагляду, не беріть у борг.

Лев

Не зважайте на маленькі непорозуміння. Якісь плани зриватимуться через те, що вам не вистачить часу на їх здійснення. Виділіть найважливіші справи і займіться втіленням їх у життя. Зараз іде гарний час для шопінгу.

Діва

Намагайтеся уникати конфліктних ситуацій, оскільки у суперечках і сварках вам не пощастить. На цьому етапі більше підійде обхідна тактика. Якщо спробуєте тиснути чи щось вимагати від підлеглих чи партнерів, то отримаєте хвилю роздратування та нерозуміння.

Терези

Зараз іде несприятливий час для поїздок та нових знайомств. Чим менше контактів у вас буде, тим щасливішим буде день. Навколишні люди можуть стати для вас джерелом різноманітних неприємностей. Навіть дружнє спілкування здатне обернутися проблемами, не кажучи вже про випадкові знайомства.

Скорпіон

Не можна розслаблятися та пливти за течією. Намагайтеся по-новому поглянути на старі проблеми. Це чудовий час для відвертої розмови зі своєю половинкою. Тимчасові розбіжності будуть усунуті спільною роботою по дому. Вдалий період, щоб налагодити стосунки зі старшими родичами.

Стрілець

Цей день не личить для активних дій. Не беріться за складні справи, не приймайте серйозних рішень, а візьміть невеликий тайм-аут, щоб визначитися зі своїми цілями та можливостями. Утримайтеся від обговорення чи засудження людей зі свого оточення, інакше конфлікту не уникнути.

Козеріг

Не діліться своїми потаємними думками навіть із друзями: є небезпека витоку інформації, можливо, це буде використано проти вас. Не довіряйте людям, які надто багато обіцяють. Приділяйте більше часу та уваги літнім членам сім'ї.

Водолій

Цілком можливо, що ви відчуєте себе розбитими, і особливого бажання працювати у вас не буде. Не мучіться, краще дайте собі перепочинок. А потім з новими силами ви зможете швидко надолужити втрачене. Багато зустрічей, на які ви чекаєте, можуть зриватися з незалежних від вас причин.

Риби

Якщо ви вже довго б'єтеся над вирішенням будь-якого питання, зараз у вас з'явиться можливість вирішити його на свою користь. Намагайтеся не падати духом, уникайте хвилювань. Цей день добре використати для початку комплексу оздоровчих заходів. На початку дня можливий «замах» на ваш гаманець.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи розповіли, які три знаки зодіаку поповнять свій гаманець найближчим часом, а також коли настане рік Кролика і що він подарує представникам кожного із знаків.

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