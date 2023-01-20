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«Забираємо без проб і кастингів»: Григорій Решетнік розсекретив нового можливого Холостяка

16:39 20 січня 2023
Григорій Решетнік

Телеведучий Григорій Решетнік натякнув, хто може стати новим героєм романтичного реаліті «Холостяк». У фіналі 12 сезону Алекс Топольський обрав модель Катерину Лозовицьку. Глядачі чекають на продовження проекту та обговорюють у мережі можливі кандидатури чоловіків.

Решетнік натякнув на підготовку наступного, 13 сезону, романтичного проекту і розсекретив героя. Ним може стати відомий український футболіст Михайло Мудрик. Григорій додав, що спорсмена готовий взяти у проект без будь-яких кастингів та проб.

«Забираємо одразу без проб і кастингів», — написав Решетнік.

22-річний футболіст збірної України цей натяк не коментував. Та й часу на знімання у проекті у нього явно не буде. Бо ж нещодавно Мудрик став гравцем «Челсі», який не пошкодував за футболіста 100 млн євро.

Нагадаємо, Алекс Топольський і Катя Лозовицька не зізнаються, чи змогли побудувати стосунки поза проектом. Прихильники вважають, що пара не склалася.

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