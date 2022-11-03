У Румунії стався землетрус: де його відчули в Україні (мапа)

У четвер, 3 листопада, близько 7 ранку на території Румунії було зафіксовано землетрус.

Його поштовхи було чути в Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій, Івано-Франківській областях та на території Молдови, повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

«Джерело землетрусу знаходиться на території Румунії, в районі гір Вранча, 125 км від кордону з Україною, на глибині близько 146 км», — йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначають, що останній потужний землетрус з території Румунії було зареєстровано 16 липня та 18 вересня з магнітудами 4.1 та 4.0 (за шкалою Ріхтера) відповідно.

Раніше повідомлялося, що сейсмологи зафіксували землетрус на території Львівщини наприкінці лютого. Підземний поштовх стався у місті Червоноград.

Нагадаємо, у липні руйнівний землетрус у горах Афганістану призвів до загибелі щонайменше тисячі місцевих жителів.

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