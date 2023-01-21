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Суспільство та люди

У Броварах попрощалися з 5-річною Міланою та її мамою, які загинули внаслідок катастрофи гвинтокрила (відео)

13:12 21 січня 2023
Прощання у Броварах з Міланою та Оленою Пономаренками

У суботу, 21 січня, в Києві прощаються з керівниками Міністерства внутрішніх справ, які загинули в авіакатастрофі 18 січня, а у Броворах вже попрощалися із загиблими через авіатрощу Міланою Пономаренко і її мамою Оленою.

Як повідомляє «Трибуна Бровари», маму та доньку поховають у неділю, 22 січня, в селі Новоукраїнка Чернігівської області, звідки родом Олена.

 

 

 

Ексклюзивний матеріал «Тато зумів упізнати донечку лише по сережках, а тіло дружини сильно понівечене»: внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинула мама з п’ятирічною дочкою" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Також читайте матеріал з розповіддю волонтерки, яка працювала на місці трагедії — біля дитсадку, на який у годину-пік, коли саме батьки приводили до закладу діток, впав гелікоптер.

Нагадаємо, що під час падіння гвинтокрила загинуло 14 осіб, з них одна дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

Фото «Трибуна Бровари»

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