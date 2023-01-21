У Києві прощаються із загиблими в авіакатастрофі у Броварах керівниками та співробітниками МВС (фото, відео)

У Києві прощаються з керівниками Міністерства внутрішніх справ, які загинули в авіакатастрофі в Броварах 18 січня. Похоронна колона вирушила до Українського дому, де відбудеться церемонія прощання, повідомляє Суспільне.

У центрі столиці перекрили деякі вулиці, Біля Українського дому встановили металошукачі. В Українському домі вже зібралися родичі і друзі загиблих. Поруч перебувають психологи ДСНС.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук не стримав сліз під час прощання з головою МВС Денисом Монастирським.

Як повідомили в КМДА, у зв'язку із перекриттям Хрещатика змінено рух автобусних маршрутів № 62 та № 114. Автобуси курсують: № 62 — Ботанічний сад — Бессарабська пл.; № 114 — Залізничний вокзал — ст. м. «Льва Толстого»; вул. Милославська — ст. м. «Почайна». Рух автобусів відновлять після завершення церемонії прощання.

Нагадаємо, вранці 18 січня 2023 року вертоліт МВС України впав на території дитячого садка у Броварах. Загинули всі, хто був на його борту, включаючи міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, його першого заступника Євгена Єніна, державного секретаря МВС Юрія Лубковича, заступника керівника Патронатної служби МВС України Тетяну Шутяк, начальника управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайла Павлушка, старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції Андрія Маринченка та провідного інспектора Департаменту комунікації МВС Миколу Анацького.

Фото: Суспільне

334

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram