Відомий журналіст Сергій Гармаш прокоментував нещодавню заяву заступника голови Ради безпеки росії дмитра медведєва з погрозами ядерної війни.

«Відверто порадував пост Медведєва з черговими погрозами ядерною війною, якщо Захід дасть Україні ударні озброєння та РФ програє війну. Порадував кількома моментами. По-перше, пост опублікований перед черговим Рамштайном і присвячений його тематиці, — значить у Кремлі розуміють, що надання Києву „нової важкої зброї та ударних систем“ — дуже ймовірне.

По-друге, цим постом Медведєв надіслав Заходу і всьому світу сигнал, який, напевно, не хотів посилати: Росія налякана! Вона розуміє, що надання Києву ударних систем призведе до її поразки. Причинно-наслідковий зв'язок позначений дуже чітко!

У Кремлі явно побачили перспективу поразки у війні, інакше не робили б таких запеклих і безглуздих попереджень. Однак цей сигнал повинен привести до зворотного ефекту — він показав усьому світу слабкість Москви, а значить її будуть менше боятися, і це лише стимулює бажання Заходу покласти край цій війні якнайшвидше.

Ну і третій момент навіть усміхнув: „програш ядерної держави у звичайній війні може спровокувати початок війни ядерної… ядерні держави не програвали великих конфліктів, від яких залежить їхня доля“.

Значить, — таки „війна“, а не СВО. Отже, розуміють, що від неї залежить доля РФ. Значить, знову ж таки, бачать перспективу програшу. Та й склероз — експрезидент та алкоголік забув головний російський наратив цієї війни: „РФ в Україні воює з НАТО“. Тож якщо з НАТО, то яка ядерна війна? Росія одна, а в НАТО три ядерні держави. У кого більше шансів програти? А якщо немає шансів виграти, то і нехрін п… діти!» — написав він.

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