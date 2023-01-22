На Козорогів чекає великий прибуток, а на Близнюків — посиденьки з гостями: гороскоп на 22 січня

Неділя, напередодні початку року Чорного Водяного Кролика, для багатьох знаків зодіаку — день відпочинку та розслаблення, вважає астролог Сьюзен Тейлор.

Саме сьогодні цілком ймовірно завершити незавершені справи, а також добре відпочити і весело провести вечір з друзями, цитує астролога сайт «Бігмір».

Овен

Цього дня Овни зможуть вирушити у незабутню подорож з коханою людиною. Також вони можуть навчитися керувати машиною або іншим транспортом.

Телець

Гороскоп на 22 січня 2023 року для Тельця може відкрити багато таємниць. Адже цього дня представникам цього зіркового знака доведеться копатися в архівах чи документах, щоб дізнатися правду.

Близнюки

Сьогодні ви зможете добре відпочити і провести день у піжамі. Увечері до вас можуть прийти гості, тому будьте готові до посиденьок з великою компанією у вашому будинку.

Рак

У цей день вам буде корисно прибрати в будинку та навести лад на кухні. Ви вже давно планували генеральне прибирання, але відкладали все на потім. І це «потім» уже настало!

Лев

Сьогодні вам потрібно триматися трохи далі від вогню. У цей день високі ризики обпалитися або спричинити пожежу. Будьте обережні та уважні.

Діва

Діва — знак працьовитий! Але сьогодні цьому знаку потрібно приділити трохи часу собі та своєму здоров'ю. Добре виспіться і підіть на масаж. Побалуйте себе!

Терези

Сьогодні ви зможете добре повеселитися. На вас чекає насичений день подіями та зустрічами з друзями. Увечері ви можете відвідати галасливу вечірку, яка може тривати до ранку.

Скорпіон

Скорпіон на межі вигоряння. Сьогодні цьому знаку зодіаку слід зайнятися своїм здоров'ям — духовним та фізичним. Абстрагуйтеся від негативу та проведіть цей день у спокої.

Стрілець

Сьогодні ви зможете все! Вам у всьому щаститиме. Навіть на любовному фронті очікується прогрес, на який ви так давно чекали.

Козоріг

Несподівані зустрічі, сюрпризи та гарні новини чекають на Козерогів 22 січня. Також цього дня вони матимуть змогу отримати великий прибуток.

Водолій

Сьогодні вас відвідати може рідна людина, або навіть декілька. Цей день ви проведете із сім'єю та будете в хорошому настрої.

Риби

Риби, сьогодні вас можуть образити. Ви можете втратити пильність і стати жертвою обману. Не вірте всім і одразу, перевіряйте кожну інформацію. Позбавтеся наївності, вона сьогодні ваше слабке місце!

Нагадаємо, щодо ситуації в Україні, то астропсихологиня Ірина Звягіна попередила про досить непростий період, який чекає на українців найближчим часом. За її думкою, мирному населенню потрібно налаштуватися на погіршення становища з безпосередньою небезпекою та з енергоносіями.

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