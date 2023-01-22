39.81 / 40.54 42.36 / 43.30
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

«Укренерго» оновило обмеження: кому доведеться 22 січня сидіти без світла

11:32 22 січня 2023
Фахівець Укренерго

Компанія «Укренерго» встановила обмеження щодо світла для побутових споживачів на 22 січня, через які в регіонах будуть застосовуватись стабілізаційні графіки відключень.

Про це інформує енергопостачальник ДТЕК.

Повідомляється, що завдяки новим обмеженням від «Укренерго» в Україні й надалі діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії.

Про графіки відключення світла на 22 січня можна дізнатися на сайтах регіональних електромереж:

«Ліміти від Укренерго дозволяють застосовувати на Одещині графіки стабілізаційних відключень з 7:00 до 24:00, а у Києві, Київській, Дніпропетровській областях — цілодобово», — сказано в повідомленні пресслужби ДТЕК.

Нагадаємо, раніше енергетики покладали великі надії на потепління, яке мало знизити навантаження на мережі, однак уникнути дефіциту особливо у вечірній пік споживання, не вдалося.

53

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кирило Шевченко

Чемпіон Європи відмовився грати за Україну і виступатиме під іншим прапором

оладки

Нагадують смак дитинства: оладки, які вийдуть неймовірними навіть у лінивої господині

таро

Лютий-березень будуть найважчими: астрологиня про те, що чекати найближчим часом на фронті

Домашні рослини

Чільна п’ятірка кімнатних рослин, які не варто тримати вдома

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту