«Укренерго» оновило обмеження: кому доведеться 22 січня сидіти без світла

Компанія «Укренерго» встановила обмеження щодо світла для побутових споживачів на 22 січня, через які в регіонах будуть застосовуватись стабілізаційні графіки відключень.

Про це інформує енергопостачальник ДТЕК.

Повідомляється, що завдяки новим обмеженням від «Укренерго» в Україні й надалі діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії.

Про графіки відключення світла на 22 січня можна дізнатися на сайтах регіональних електромереж:

«Ліміти від Укренерго дозволяють застосовувати на Одещині графіки стабілізаційних відключень з 7:00 до 24:00, а у Києві, Київській, Дніпропетровській областях — цілодобово», — сказано в повідомленні пресслужби ДТЕК.

Нагадаємо, раніше енергетики покладали великі надії на потепління, яке мало знизити навантаження на мережі, однак уникнути дефіциту особливо у вечірній пік споживання, не вдалося.



53

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram