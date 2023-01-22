Списки призовників вестимуть дипустанови: що чекатиме на «ухилянтів» за кордоном

З початком повномасштабного вторгнення рф за кордонами нашої країни опинилися до 8 мільйонів українців. Більшість з них — це жінки, діти та літні люди, проте, серед біженців є й чимало чоловіків призовного віку.

Також чимало громадян України працювали за кордоном і до 24 лютого, тож до недавнього часу вони фактично були в такий собі «сірій зоні». Все змінилося з прийняттям урядової постанови, якою затвердили правила військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, пише 24 канал.

Згідно з документом, військовий облік українців за кордоном вестимуть дипломатичні відомства, вони будуть також «сприяти поверненню» військовозобов'язаних в Україну під час мобілізації.

Протягом 7 днів після того, як громадянин України стає на консульський облік за кордоном (або знімається з нього) дипустанова має повідомити про призовника, військовозобов'язаного або резервіста відповідним районним або міським територіальним центрам комплектування, органам СБУ або підрозділам Служби зовнішньої розвідки України (за місцем їхнього перебування на військовому обліку).

Дипустанови мають вести списки призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку і перебувають на військовому обліку. Такі списки дипломати зберігатимуть протягом 5 років (у формі зазначаються особисті дані, адреса проживання за кордоном, дата взяття на консульський облік чи зняття з нього та орган в Україні, в якому громадянин перебуває на військовому обліку).

Втім, як саме відбуватиметься процес повернення українців з-за кордону, наразі невідомо. Наразі журналісти очікують від МЗС відповідних роз'яснень.

Нагадаємо, раніше юристи роз'яснили, чи можуть вручити повістку у військкомат людині, яка перебуває на лікарняному, а також чи законне заповнення повістки безпосередньо перед врученням.

257

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram