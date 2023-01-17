Мобілізація в Україні: чи законне заповнення повістки безпосередньо перед врученням та хто має право її вручити

В Україні триває загальна мобілізація. Повістки можуть роздавати будь-де, в тому числі на вулицях та блокпостах. Призвати на службу можуть чоловіків від 18 до 60 років.

Повістка обов’язково має містити підпис керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки і мокру печатку. Окрім цього, у документі має бути дата вручення, адреса військкомату та час, в який потрібно туди звернутися, повідомляє 24 канал.

Пусту повістку можуть заповнювати на місці, але у випадку, якщо це робиться у присутності голови ТЦК, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто.

Повістки повинні вручати: органи місцевого самоврядування; керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності своїм працівникам та студентам; власники будинків особам, які там проживають; посадові особи районного (міського) військового комісаріату.

Представники поліції чи ТрО не можуть вручати повістки.

Як писали «ФАКТИ», раніше юристи розповіли, чи можна вручати повістки телефоном, а також назвали три причини, через які від повістки можна відмовитися на законних підставах.

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