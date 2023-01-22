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Трудові книжки, військові квитки: що тепер заборонено надсилати за кордон поштою

21:15 23 січня 2023
паспорт

Урядом внесено зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку та уточнено перелік документів, які дозволено та заборонено пересилати у міжнародних поштових відправленнях. Що саме змінилось — повідомили фахівці" Юридичного порадника для ВПО".

«Відповідно до Постанови Кабміну від 18 січня 2023 року у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати дозволи на право носіння зброї; трудові книжки; військові квитки; документи, що посвідчують особу. При цьому у міжнародних поштових відправленнях дозволяється пересилати: паспорти громадянина України для виїзду за кордон, за умови пересилання з видачею розрахункового документа, приписуванням до супровідних документів та врученням одержувачу під розписку; у період дії воєнного стану або на період дії карантину: паспорти громадянина України; посвідчення особи на повернення в Україну».

З практичної точки зору, додають фахівці, нарешті запрацює спрощений порядок повернення в Україну осіб, які були примусово переміщені окупантами на територію росії або до інших країн.

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