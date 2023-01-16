Заява має бути подана не пізніше 90 календарних днів: хто має право на допомогу по частковому безробіттю

До фахівців Юридичного порадника для ВПО часто звертаються жителі українських міст та селищ, де внаслідок бойових дій та пошкоджень місць роботи людей переводять працювати на 0,25 ставки. Чи мають у такому випадку вони право на отримання допомоги по частковому безробіттю — юристи надали відповідь.

«Відповідно до Постанови Уряду від 21.06.2022 № 702 допомога по частковому безробіттю може надаватися працівникам та ФОП у разі втрати частини заробітку (доходу) у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції / виконання робіт / надання послуг з причин:

економічного або технологічного характеру;

виникнення надзвичайної ситуації;

введення надзвичайного або воєнного стану;

встановлення карантину.

Зупинення (скорочення) діяльності не повинно мати сезонний характер або виникнути виключно з організаційно-виробничих причин.

При цьому:

для працівників зупинення (скороченням) діяльності повинно охопити не менш як 20% чисельності працівників роботодавця за умови, що рівень скорочення тривалості робочого часу та заробітної плати становить 30% і більше на місяць;

для ФОП рівень скорочення тривалості робочого часу та доходу ФОП становить 30% і більше на місяць;

роботодавець, у т.ч. ФОП, за останні 6 місяців до місяця, в якому відбулось зупинення (скорочення) діяльності, має виплатити заробітну плату та сплатити єдиний та страхові внески за кожного працівника, а у разі відсутності працівників — ЄСВ «за себе».

Якщо була пільга щодо сплати ЄСВ, то враховується 180 календарних днів до такого пільгового періоду. За словами юристів, є випадки, коли допомога по частковому безробіттю не надається. На це є певні причини.

«Роботодавець є: органом державної влади; органом місцевого самоврядування; закладом, установою, організацією, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету; фондом соціального страхування.

Роботодавець або ФОП: перебуває у процесі припинення юридичної особи, припинення підприємницької діяльності, визнаний (визнана) в установленому порядку банкрутом;стосовно нього (неї) порушено справу про банкрутство; перебуває у процесі санації.

У роботодавця або ФОПа, за останні 6 місяців до місяця, в якому відбулось зупинення (скорочення) діяльності, наявна заборгованість із виплати заробітної плати та/або із єдиного та страхового внеску хоча б за одного працівника, а у разі відсутності працівників — із ЄСВ «за себе».

Із боку працівника, якщо останній: відмовився від тимчасового переведення на підходящу роботу на повний робочий день (тиждень); працює за сумісництвом; проходить альтернативну (невійськову) службу; перебуває у простої або відпустці без збереження зарплати; має призупинений на період воєнного стану трудовий договір".

Допомога, додають фахівці, надається на строк зупинення (скорочення) діяльності, але не більш як 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення (скорочення) діяльності і максимально може становити 3350 грн на місяць.

Задля отримання допомоги роботодавцю / ФОПу (за себе) потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності. Заява має бути подана не пізніше 90 календарних днів з дня зупинення/ скорочення господарської діяльності.

Нагадаємо ще один матеріал «ФАКТІВ» на тему отримання допомоги з часткового безробіття.

30

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram